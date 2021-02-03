Русский
$ 28,06
33,79
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Митниця дала добро? Зірку київського фіналу ЛЧ запакували в чемодан і відправили на Гаваї

3 лютого, 21:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кінсі Воланські шокувала всіх на прийомі багажу

Пишногруда блондинка Кінсі Воланськістала відома київським вболівальникам у травні 2019 року. Тоді дівчина вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів.

Реклама

Сьогодні Кінсі здивувала навіть бувалих. Дівчина прибула на Гаваї у валізі! Відео із зони отримання багажу Воланські виклала в свій Instagram. На стрічці крутяться сумки прибулих пасажирів. Одна з них розстібається, з неї вилазить Кінсі і спокійно йде під здивовані погляди інших пасажирів.

У Кінсі в соцмережах 3,7 млн підписників і вона постійно радує їх еротичними фото.

Реклама

Згадаймо, як Кінсі Воланські зірвала фінал Ліги чемпіонів:

Читайте також:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

WAGs Кинси Волански
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фуІнші
"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світуІнші
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світуІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фотоІнші
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранніІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти