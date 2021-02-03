Митниця дала добро? Зірку київського фіналу ЛЧ запакували в чемодан і відправили на Гаваї

Пишногруда блондинка Кінсі Воланськістала відома київським вболівальникам у травні 2019 року. Тоді дівчина вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів.

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Сьогодні Кінсі здивувала навіть бувалих. Дівчина прибула на Гаваї у валізі! Відео із зони отримання багажу Воланські виклала в свій Instagram. На стрічці крутяться сумки прибулих пасажирів. Одна з них розстібається, з неї вилазить Кінсі і спокійно йде під здивовані погляди інших пасажирів.

У Кінсі в соцмережах 3,7 млн підписників і вона постійно радує їх еротичними фото.

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Згадаймо, як Кінсі Воланські зірвала фінал Ліги чемпіонів:

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