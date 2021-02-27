Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу

Наречена нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку відомого журналу Sportweek. Гаряча іспанка позувала для фото в чорному бікіні, а озаглавив першу полосу тижневика напис "La Marziana", що в перекладі з італійської означає марсіанка. Тут не посперечаєшся: краса Джорджини явно неземна.
Всього за кілька годин фото зібрало понад мільйон лайків і тисячі захоплених коментарів. Однією із перших відреагувала на знімок сестра Кріштіану Катя Авейру.
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