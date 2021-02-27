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На панелі з голими грудьми: несподіване фото дружини знаменитого футболіста

27 лютого, 17:21

Олег Люлька Олег Люлька

Багатодітна жінка аргентинця Мауро Ікарді постала в незвичному, м'яко кажучи, образі

Дружина 28-річного нападника "ПСЖ" Мауро Ікарді Ванда Нара, котра раз у раз спокушає своїх фоловерів відвертими знімками, опублікувала ще одне суперечливе фото.

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Блондинка, яка є не тільки дружиною, але і агентом аргентинського нападника, показала себе в ролі дівчини на панелі.

Повз Ванду, що опинилася в яскравій сукні на краю тротуару, пролітають мотоцикли і таксі. Все це розмазано. При цьому фокус зроблений на оголеному бюсті красуні.

"У розфокосуванні", – так підписала це незвичайне фото Ванда Нара

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Підписникам дівчини знімок сподобався.

  • "Королева"
  • "Діва"
  • "Гаряча", – пишуть у коментарях під фото фоловери Ванди

Відзначимо, що раніше Ванда Нара, яка пережила п'ять кесаревих, роздяглася перед "Барселоною".

Також ми розповідали, що дружина Мауро Ікарді повністю голою осідлала коня.

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Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

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ПСЖ WAGs дружина футболіста Ванда Нара

Джерело: Сегодня|Спорт

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