На панелі з голими грудьми: несподіване фото дружини знаменитого футболіста

Дружина 28-річного нападника "ПСЖ" Мауро Ікарді Ванда Нара, котра раз у раз спокушає своїх фоловерів відвертими знімками, опублікувала ще одне суперечливе фото.

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Блондинка, яка є не тільки дружиною, але і агентом аргентинського нападника, показала себе в ролі дівчини на панелі.

Повз Ванду, що опинилася в яскравій сукні на краю тротуару, пролітають мотоцикли і таксі. Все це розмазано. При цьому фокус зроблений на оголеному бюсті красуні.

"У розфокосуванні", – так підписала це незвичайне фото Ванда Нара

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Підписникам дівчини знімок сподобався.

"Королева"

"Діва"

"Гаряча", – пишуть у коментарях під фото фоловери Ванди

Відзначимо, що раніше Ванда Нара, яка пережила п'ять кесаревих, роздяглася перед "Барселоною".

Також ми розповідали, що дружина Мауро Ікарді повністю голою осідлала коня.

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Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

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