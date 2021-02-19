Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболу

Дружина аргентинця Мауро Ікарді готова дати йому все, і навіть більше

Сьогодні аргентинському нападникові "ПСЖ" Мауро Ікарді виповнюється 28 років. Дружина і, в одній особі, агентка футболіста сексапільна Ванда Нара зворушливо привітала іменинника, опублікувавши фото, як Мауро заснув у неї на грудях – як немовля.

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"Ти один з тих людей, які заслуговують на здійснення понад трьох бажань. Я завжди буду поруч, намагаючись дати тобі все, що можу, і навіть більше", – написала у себе в Instagram Ванда Нара

Не зайве нагадати, що бюстом, на якому солодко заснув Мауро Ікарді, його чарівна дружина раз у раз хизується в соцмережах.

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А ще красуня час від часу викладає в Instagram свої абсолютно оголені фото.

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Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за свою кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

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