Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболу

Сьогодні аргентинському нападникові "ПСЖ" Мауро Ікарді виповнюється 28 років. Дружина і, в одній особі, агентка футболіста сексапільна Ванда Нара зворушливо привітала іменинника, опублікувавши фото, як Мауро заснув у неї на грудях – як немовля.
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"Ти один з тих людей, які заслуговують на здійснення понад трьох бажань. Я завжди буду поруч, намагаючись дати тобі все, що можу, і навіть більше", – написала у себе в Instagram Ванда Нара
Не зайве нагадати, що бюстом, на якому солодко заснув Мауро Ікарді, його чарівна дружина раз у раз хизується в соцмережах.
А ще красуня час від часу викладає в Instagram свої абсолютно оголені фото.
Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за свою кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.
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