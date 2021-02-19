Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболу

19 лютого, 10:01

Олег Люлька Олег Люлька

Дружина аргентинця Мауро Ікарді готова дати йому все, і навіть більше

Сьогодні аргентинському нападникові "ПСЖ" Мауро Ікарді виповнюється 28 років. Дружина і, в одній особі, агентка футболіста сексапільна Ванда Нара зворушливо привітала іменинника, опублікувавши фото, як Мауро заснув у неї на грудях – як немовля.

Реклама

Читайте також: Секс-бомба, яка пережила п'ять кесаревих: дружина зірки "ПСЖ" роздяглася перед "Барселоною"

"Ти один з тих людей, які заслуговують на здійснення понад трьох бажань. Я завжди буду поруч, намагаючись дати тобі все, що можу, і навіть більше", – написала у себе в Instagram Ванда Нара

Не зайве нагадати, що бюстом, на якому солодко заснув Мауро Ікарді, його чарівна дружина раз у раз хизується в соцмережах.

Реклама

А ще красуня час від часу викладає в Instagram свої абсолютно оголені фото.

Реклама

Нагадаємо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за свою кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

Читайте також:

Дивіться, як забиває Мауро Ікарді

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ПСЖ Мауро Ікарді WAGs Ванда Нара

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти