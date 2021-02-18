Красуня зі змішаних єдиноборств виблискує на пляжі бездонним декольте

Пишнотіла зірка змішаних єдиноборств американка Рейчел Остович продовжує підвищувати градус відвертості в Instagram, поки багато країн світу, включно з Україною, замерзають. Буквально напередодні брюнетка, яка народилася на Гаваях, похвалилася сукнею з глибоким декольте, в якому можна потонути. Тепер же вона розвинула тему декольте, відправившись на берег океану у відвертому купальнику, який яскраво підкреслює її форми.
"Запрошую всіх на пляж зі мною!" – підписала фото Рейчел Остович
Такий красуні складно відмовити!
Нагадаємо, 29-річна американка, яка має 758 тисяч підписників в Instagram, торік стала тимчасово безробітною. Рейчел Остович дискваліфікували за вживання допінгу. У зразках спортсменки були виявлені метаболіти остарину, що потрапили в організм дівчини з харчовими домішками.
Далі більше. Після завершення дискваліфікації Остович програла нокаутом Джині Мазані з Аляски. І її звільнили з Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – за слабкі результати.
Проте Рейчел не сумує, раз у раз радуючи своїх фоловерів відвертими фото.
Більше фото Рейчел Остович
Деякий час назад Остовіч була звільнена з UFC через слабкі результати, але дівчина не впадає у відчай. Вона продовжує набирати популярність завдяки відвертим фото в соцмережах.
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