Чим це вони займаються? Сексуальний "трикутник" від пишногрудої зірки джиу-джитсу

Зірка бразильського джиу-джитсу Міді Пінхейро на своєму чоловікові, Джибрані Еварісто, продемонструвала техніку виконання прийому під назвою "трикутник".
Відео опубліковано в Instagram спортсменки.
Міді лежить на спині, Джибран атакує її зверху і... Потрапляє в полон із ніг красуні, якими вона його вимикає.
На вигляд досить сексуально.
Відзначимо, що "трикутник" – це задушливий прийом, коли борець захоплює шию і руку суперника ногами, блокуючи кровотік сонною артерією і доводячи візаві до втрати свідомості. Цей трюк поширений в дзюдо, бразильському джиу-джитсу, бойовому самбо, грепплінгу, ММА.
Близько 10 відсотків сутичок в UFC, що закінчуються здачею бійця, завершуються саме "трикутником".
Дивіться більше фото Міді Пінхейро
Додамо, що Міді і Джибран – не єдине подружжя в світі єдиноборств. Найпопулярнішим серед них є союз Пейдж Ванзант і Остіна Вандерфорда з ММА. Вони стали знаменитими під час карантину, коли мало не щодня викладали в Мережу фото ню.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк