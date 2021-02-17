Чим це вони займаються? Сексуальний "трикутник" від пишногрудої зірки джиу-джитсу

Зірка бразильського джиу-джитсу Міді Пінхейро на своєму чоловікові, Джибрані Еварісто, продемонструвала техніку виконання прийому під назвою "трикутник".

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Відео опубліковано в Instagram спортсменки.

Міді лежить на спині, Джибран атакує її зверху і... Потрапляє в полон із ніг красуні, якими вона його вимикає.

На вигляд досить сексуально.

"Трикутник" від зірок джиу-джитсу Відео: Instagram

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Відзначимо, що "трикутник" – це задушливий прийом, коли борець захоплює шию і руку суперника ногами, блокуючи кровотік сонною артерією і доводячи візаві до втрати свідомості. Цей трюк поширений в дзюдо, бразильському джиу-джитсу, бойовому самбо, грепплінгу, ММА.

Близько 10 відсотків сутичок в UFC, що закінчуються здачею бійця, завершуються саме "трикутником".

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Додамо, що Міді і Джибран – не єдине подружжя в світі єдиноборств. Найпопулярнішим серед них є союз Пейдж Ванзант і Остіна Вандерфорда з ММА. Вони стали знаменитими під час карантину, коли мало не щодня викладали в Мережу фото ню.

Пейдж Ванзант і її чоловік / Фото: Instagram

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