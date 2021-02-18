Гаряча підтримка "Маккабі": фото чарівної дівчини суперника "Шахтаря"

Сьогодні "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Один із лідерів ізраїльського клубу Дана Бітона матиме подвійну мотивацію, адже за нього буде вболівати неперевершена красуня Саріт Ельбаз. Що стосується самого матчу, то його можна дивитися на ТБ і в інтернеті – де дивитися матч "Маккабі" – "Шахтар".

Реклама

Читайте також: Онлайн матчу "Маккабі" – "Шахтар"

Реклама

В тренді Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама