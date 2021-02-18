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Гаряча підтримка "Маккабі": фото чарівної дівчини суперника "Шахтаря"

18 лютого, 19:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

З такою підтримкою ізраїльський клуб буде бігти в атаку удвічі настирніше

Сьогодні "Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Один із лідерів ізраїльського клубу Дана Бітона матиме подвійну мотивацію, адже за нього буде вболівати неперевершена красуня Саріт Ельбаз. Що стосується самого матчу, то його можна дивитися на ТБ і в інтернеті – де дивитися матч "Маккабі" – "Шахтар".

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Читайте також: Онлайн матчу "Маккабі" – "Шахтар"

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Джерело: Сегодня|Спорт

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