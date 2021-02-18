Наречена зоряного гонщика, яка обожнює голі фото, засумувала за своїм колишнім пупком

Кохана Дженсона Баттона вважає, що дві вагітності не минули безслідно для її фігури. Та чи має вона рацію?

Наречена знаменитого британського гонщика Дженсона Баттона Бріттні Ворд, яка привчила своїх шанувальників до повністю оголених фото, зробила виняток з правила. Цього разу модель, акаунт якої тричі видаляли із соцмереж за оголення, опублікувала своє фото в спокусливому купальнику – так би мовити, з минулого життя.

"Ось таким колись був мій пупок", – підписала знімок в Instagram Бріттні Ворд.

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На запитання підписниці, чи справді так суттєво змінився її пупок після двох кесаревих, модель уточнила: "Не від кесаревих. Він просто розтягнувся під час вагітностей".

А їх було дві. Влітку 2019-го Бріттні Ворд народила Дженсону Баттону сина Гендрікса, а в грудні 2020-го – дочку Ленні Монроу.

До речі, фото з колишнім пупком Бріттні Ворд не залишив без уваги її наречений Дженсон Баттон. У коментарях під знімком своєї коханої гонщик залишив смайлик з великими очима у вигляді сердечок.

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Утім, чи так уже позначились на фігурі Бріттні Ворд дві вагітності? Дивіться, яка вона нині.

Дивіться більше фото Бріттні Ворд

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Нагадаємо, що Дженсон Баттон виступав у Формулі-1 з 2000 по 2016 рік. У 2009 році став чемпіоном світу. Всього здобув 15 перемог на етапах Формули-1 і 50 разів піднімався на п'єдестал.

Зі своєю нареченою і дітьми Баттон тепер живе в Лос-Анджелесі.

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