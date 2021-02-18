Наречена зоряного гонщика, яка обожнює голі фото, засумувала за своїм колишнім пупком

Наречена знаменитого британського гонщика Дженсона Баттона Бріттні Ворд, яка привчила своїх шанувальників до повністю оголених фото, зробила виняток з правила. Цього разу модель, акаунт якої тричі видаляли із соцмереж за оголення, опублікувала своє фото в спокусливому купальнику – так би мовити, з минулого життя.
"Ось таким колись був мій пупок", – підписала знімок в Instagram Бріттні Ворд.
На запитання підписниці, чи справді так суттєво змінився її пупок після двох кесаревих, модель уточнила: "Не від кесаревих. Він просто розтягнувся під час вагітностей".
А їх було дві. Влітку 2019-го Бріттні Ворд народила Дженсону Баттону сина Гендрікса, а в грудні 2020-го – дочку Ленні Монроу.
До речі, фото з колишнім пупком Бріттні Ворд не залишив без уваги її наречений Дженсон Баттон. У коментарях під знімком своєї коханої гонщик залишив смайлик з великими очима у вигляді сердечок.
Утім, чи так уже позначились на фігурі Бріттні Ворд дві вагітності? Дивіться, яка вона нині.
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Нагадаємо, що Дженсон Баттон виступав у Формулі-1 з 2000 по 2016 рік. У 2009 році став чемпіоном світу. Всього здобув 15 перемог на етапах Формули-1 і 50 разів піднімався на п'єдестал.
Зі своєю нареченою і дітьми Баттон тепер живе в Лос-Анджелесі.
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