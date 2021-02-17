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Тінейджер із "Динамо" перед "Брюгге" повечеряв із дівчиною неземної краси

17 лютого, 22:37

Олег Люлька Олег Люлька

Ілля Забарний перевернув життя студентки університету Шевченка

18-річний захисник "Динамо" Ілля Забарний, визнаний найкращим молодим українським футболістом-2020, перед четверговим матчем Ліги Європи з "Брюгге" провів романтичний вечір зі своєю дівчиною – Ангеліною.

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Закохані повечеряли в ресторані з шикарним видом на Дніпро і пам'ятник "Батьківщина-мати" – на столі був букет червоних троянд, а поряд – кульки у вигляді сердець.

Фотографією вечері в Instagram поділилася дівчина Забарного.

"Спасибі, що одного разу з'явився в моєму житті і перевернув його на 180 градусів. Обожнюю тебе", – зізналася Іллі в своїх почуттях Ангеліна.

"Любов моя!" – відповідає їй взаємністю футболіст.

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Зазначимо, що Ангеліні, як і Іллі Забарному, 18 років. Вона навчається в Київському університеті імені Шевченка і одночасно займається розкруткою свого інтернет-магазину одягу. Їхні стосунки тривають вже понад два роки.

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Раніше ми писали, що основні гравці "Динамо" за успішний виступ у єврокубках отримали до 150 тисяч євро кожен. При цьому Забарному підняли зарплату з двох до десяти тисяч євро на місяць.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Динамо Київ WAGs Ілля Забарний

Джерело: Сегодня|Спорт

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