Тінейджер із "Динамо" перед "Брюгге" повечеряв із дівчиною неземної краси

18-річний захисник "Динамо" Ілля Забарний, визнаний найкращим молодим українським футболістом-2020, перед четверговим матчем Ліги Європи з "Брюгге" провів романтичний вечір зі своєю дівчиною – Ангеліною.
Читайте також: Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесли на 17:00, фанатів пустять на трибуни
Закохані повечеряли в ресторані з шикарним видом на Дніпро і пам'ятник "Батьківщина-мати" – на столі був букет червоних троянд, а поряд – кульки у вигляді сердець.
Фотографією вечері в Instagram поділилася дівчина Забарного.
"Спасибі, що одного разу з'явився в моєму житті і перевернув його на 180 градусів. Обожнюю тебе", – зізналася Іллі в своїх почуттях Ангеліна.
"Любов моя!" – відповідає їй взаємністю футболіст.
Зазначимо, що Ангеліні, як і Іллі Забарному, 18 років. Вона навчається в Київському університеті імені Шевченка і одночасно займається розкруткою свого інтернет-магазину одягу. Їхні стосунки тривають вже понад два роки.
Раніше ми писали, що основні гравці "Динамо" за успішний виступ у єврокубках отримали до 150 тисяч євро кожен. При цьому Забарному підняли зарплату з двох до десяти тисяч євро на місяць.
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк