Русский
$ 27,83
33,77
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини MMA

Зірка MMA сфотографувалася у сукні з глибоким декольте: в ньому можна потонути

17 лютого, 11:55

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Чим займається безробітна дівчина зі змішаних єдиноборств

Дівчина-боєць MMA Рейчел Остович на своїй сторінці в Instagram показала пікантне фото в сукні з глибоким декольте, що підкреслює її пишні груди. Насправді, дівчина хотіла похвалитися своєю новою помадою.

Вона зізналася, що давно не використовувала червоний колір і запитала підписників, як він їй підходить. Природно, уболівальникам дуже сподобався новий образ красуні.

Раніше Остович була звільнена з UFC через слабкі результати, але дівчина не впадає у відчай. Вона продовжує набирати популярність завдяки відвертим фото в соцмережах.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина WAGs Рейчел Остовіч

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачили
Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутом
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутомMMA
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстом
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстомMMA
Криваве місиво в Москві: обличчя бійця перетворили на
Криваве місиво в Москві: обличчя бійця перетворили на "відбивну"MMA
Україна проти Росії в UFC. Це буде війна
Україна проти Росії в UFC. Це буде війнаMMA
Лице – кошмар, але яка фігура! Дівчина з ММА змінилася до невпізнання
Лице – кошмар, але яка фігура! Дівчина з ММА змінилася до невпізнанняMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти