Зірка MMA сфотографувалася у сукні з глибоким декольте: в ньому можна потонути

Дівчина-боєць MMA Рейчел Остович на своїй сторінці в Instagram показала пікантне фото в сукні з глибоким декольте, що підкреслює її пишні груди. Насправді, дівчина хотіла похвалитися своєю новою помадою.

Вона зізналася, що давно не використовувала червоний колір і запитала підписників, як він їй підходить. Природно, уболівальникам дуже сподобався новий образ красуні.

Раніше Остович була звільнена з UFC через слабкі результати, але дівчина не впадає у відчай. Вона продовжує набирати популярність завдяки відвертим фото в соцмережах.

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