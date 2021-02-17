Зірка MMA сфотографувалася у сукні з глибоким декольте: в ньому можна потонути

Дівчина-боєць MMA Рейчел Остович на своїй сторінці в Instagram показала пікантне фото в сукні з глибоким декольте, що підкреслює її пишні груди. Насправді, дівчина хотіла похвалитися своєю новою помадою.
Вона зізналася, що давно не використовувала червоний колір і запитала підписників, як він їй підходить. Природно, уболівальникам дуже сподобався новий образ красуні.
Раніше Остович була звільнена з UFC через слабкі результати, але дівчина не впадає у відчай. Вона продовжує набирати популярність завдяки відвертим фото в соцмережах.
Читайте також:
- Оштрафували "за надмірну сексуальність": колишня дружина футболіста зачаровує своїми формами
- Секс-бомба, яка пережила п'ять кесаревих: дружина зірки "ПСЖ" роздяглася перед "Барселоною"
- "Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подруги
- Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А у неї – любов з Вано
- "Який солодун!" Дружина футболіста Лучкевича показала личко сина після пекельно болісних пологів
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк