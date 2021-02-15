Кращий молодий гравець України грає в "Динамо", але фани голосували за воротаря "Шахтаря"

Ілля Забарний дебютував за основу киян тільки у вересні 2020 року

Сьогодні, 15 лютого, проходить церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020". І вже стало відомо ім'я кращого молодого гравця минулого року. Раніше двоє українських футболістів увійшли до ТОП-50 молодих талантів Європи.

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Перемогу в молодіжній номінації здобув захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. Конкуренцію 18-річному гравцеві збірної України склали воротар донецького "Шахтаря" і герой групового етапу Ліги чемпіонів 19-річний Анатолій Трубін і ще один підопічний Мірчі Луческу – 21-річний захисник Віталій Миколенко.

Тим часом голкіпер "гірників" Трубін переміг в альтернативному голосуванні серед уболівальників, яке проводилося на сайті УАФ.

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Нагадаємо, що Забарний дебютував за "основу" Динамо в вересні 2020 року року і з тих пір провів за команду 18 матчів у всіх турнірах.

Раніше ми писали, що Циганков став найдорожчим українським футболістом, Трубін увірвався до ТОП-10.

Дивіться, як Забарний грав в Лізі чемпіонів

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