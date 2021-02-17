Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесуть, але фанатів пустять на трибуни

Першу зустріч "Динамо" і "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи таки перенесли. Матч пройде, як і планувалося, в столиці України, але стартовий свисток прозвучить набагато раніше. При цьому, як відомо, на матч "Динамо" – "Брюгге" можуть пустити глядачів.

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Про зміни спочатку писали в Telegram-каналах, а потім інформацію підтвердив і офіційний сайт клубу.

Офіційний час початку матчів другого за значимістю єврокубку – 19:55. Однак поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00. Рішення прийнято з урахуванням несприятливого прогнозу погоди на вечір четверга в Києві: очікується мороз 15-20 градусів.

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Сьогодні Кабмін прийняв постанову про адаптивний карантин в Україні, який наьбуде чинності з 24 лютого. А для спортивних змагань послаблення почнуть діяти вже з 18 лютого. Проте "Брюгге" додатково перевірять на коронавірус за наказом МОЗ.

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Трибуни арену зможуть заповнити від 30 до 50 відсотків місткості. Але з урахуванням нинішніх обставин – морозу і раннього початку – бажаючих побувати на грі навряд чи набереться надто багато.

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