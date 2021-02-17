"Динамо" влаштувало-таки двох гравців у Польщу: названі умови

Відразу двоє футболістів київського "Динамо" перебираються в чемпіонат Польщі. Причому – до однієї команди. Ми писали, що з "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу. 28-річний захисник Артем Шабанов і 22-річний нападник Назарій Русин виступатимуть за варшавську "Легію".

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Про це повідомило сьогодні видання ТаТоТаке з посиланням на свої джерела.

Пишуть, що презентація Шабанова, яку планували на вчора, після успішного проходження медогляду відбудеться 17 лютого. Артем гратиме за столичну команду до літа, після чого сторони знову можуть повернутися до обговорення умов його перебування в Польщі. Сайт Transfermarkt оцінює хлопця в 1,5 мільйона євро.

А ось Русин відправиться до "Легії" практично на рік. У березні минулого року він продовжив угоду з "Динамо" на п'ять років, а тепер коштує всього один "лимон" євро. Раніше він пів сезону виступав за луганську "Зорю".

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Також можлива поява в клубі ще одного українця – півзахисника "Зорі" Владислава Кабаєва. До закінчення трансферного періоду в Польщі залишився тиждень. Зараз "Легія" займає друге місце і бореться за "золото" з командою "Погонь" зі Щецина.

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