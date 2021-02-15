"Уродів понабирали, бл...": расистський скандал у чемпіонаті України

Сьогодні в чемпіонаті країни з футболу спалахнув скандал на ґрунті расизму. Луганська "Зоря" звинуватила працівників чернігівської "Десни" в неприпустимій поведінці по відношенню до її гравців. У суботу опоненти в боротьбі за третє місце зустрічалися в Запоріжжі, і гору взяли номінальні господарі – 2:1.
До вашої уваги – всі результати 14-го туру чемпіонату України і таблиця.
Суть претензій до "Десни" пояснюється в документі, опублікованому на офіційному сайті "Зорі".
В одному з епізодів з боку лави запасних прозвучала фраза: "Уродів понабирали, бл..., чорнож..."
Луганчани коротко заявили, що чекають на реакцію Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу. На підтвердження своїх слів вони просять подивитися трансляцію матчу, під час якої можна почути образи з боку гостей з Чернігова.
Також "Зоря" просить виявити конкретного винуватця і покарати його, при цьому не вимагаючи накласти санкції на "Десну".
Тим часом Гладкого визнали найкращим гравцем 14-го туру УПЛ.
Дивіться, як "Зоря" боролася з "Лестером" у Лізі Європи:
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