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"Уродів понабирали, бл...": расистський скандал у чемпіонаті України

15 лютого, 14:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Зоря" поскаржилася на "Десну", звинувативши її в образі легіонерів господарів

Сьогодні в чемпіонаті країни з футболу спалахнув скандал на ґрунті расизму. Луганська "Зоря" звинуватила працівників чернігівської "Десни" в неприпустимій поведінці по відношенню до її гравців. У суботу опоненти в боротьбі за третє місце зустрічалися в Запоріжжі, і гору взяли номінальні господарі – 2:1.

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До вашої уваги – всі результати 14-го туру чемпіонату України і таблиця.

Суть претензій до "Десни" пояснюється в документі, опублікованому на офіційному сайті "Зорі".

В одному з епізодів з боку лави запасних прозвучала фраза: "Уродів понабирали, бл..., чорнож..."

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Луганчани коротко заявили, що чекають на реакцію Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу. На підтвердження своїх слів вони просять подивитися трансляцію матчу, під час якої можна почути образи з боку гостей з Чернігова.

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Також "Зоря" просить виявити конкретного винуватця і покарати його, при цьому не вимагаючи накласти санкції на "Десну".

Тим часом Гладкого визнали найкращим гравцем 14-го туру УПЛ.

Дивіться, як "Зоря" боролася з "Лестером" у Лізі Європи:

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