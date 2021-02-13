Чемпіонат України повертається: прогноз, розклад і результати 14-го туру

Все про поєдинки 14 туру чемпіонату України – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

У цей вікенд поновлюється чемпіонат України – в суботу та неділю пройдуть матчі 14-го туру Прем'єр-ліги. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця. Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.

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Субота, 13 лютого

14:00 "Зоря" – "Десна"

ТВ: УНІАН, OLL.TV

Букмекери: 2.15 – 3.30 – 3.00

14:00 "Минай" – "Львів"

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 1.90 – 3.20 – 3.80

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17:00 "Динамо" – "Олімпік"

Онлайн матчу "Динамо" – "Олімпік"

ТВ: 2 + 2, OLL.TV

Букмекери: 1.35 – 4.50 – 7.25

17:00 "Колос" – "Шахтар"

Онлайн матчу "Колос" – "Шахтар"

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 8.25 – 5.00 – 1.28

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Неділя, 14 лютого

14:00 "Маріуполь" – "Олександрія"

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекери: 2.95 – 3.25 – 2.20

17:00 "Дніпро-1" – "Інгулець"

ТВ: УНІАН, OLL.TV

Букмекери: 2.00 – 3.25 – 3.40

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17:00 "Рух" – "Ворскла"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекери: 2.70 – 3.10 – 2.45

Турнірна таблиця:

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