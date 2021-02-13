Чемпіонат України повертається: прогноз, розклад і результати 14-го туру

У цей вікенд поновлюється чемпіонат України – в суботу та неділю пройдуть матчі 14-го туру Прем'єр-ліги. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця. Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.
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Субота, 13 лютого
14:00 "Зоря" – "Десна"
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.15 – 3.30 – 3.00
14:00 "Минай" – "Львів"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.90 – 3.20 – 3.80
17:00 "Динамо" – "Олімпік"
Онлайн матчу "Динамо" – "Олімпік"
ТВ: 2 + 2, OLL.TV
Букмекери: 1.35 – 4.50 – 7.25
17:00 "Колос" – "Шахтар"
Онлайн матчу "Колос" – "Шахтар"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 8.25 – 5.00 – 1.28
Неділя, 14 лютого
14:00 "Маріуполь" – "Олександрія"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 2.95 – 3.25 – 2.20
17:00 "Дніпро-1" – "Інгулець"
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.25 – 3.40
17:00 "Рух" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.70 – 3.10 – 2.45
Турнірна таблиця:
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