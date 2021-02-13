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Чемпіонат України повертається: прогноз, розклад і результати 14-го туру

13 лютого, 10:44

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Все про поєдинки 14 туру чемпіонату України – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

У цей вікенд поновлюється чемпіонат України – в суботу та неділю пройдуть матчі 14-го туру Прем'єр-ліги. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця. Раніше ми склали команду з найдорожчих гравців чемпіонату України.

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Субота, 13 лютого

14:00 "Зоря" – "Десна"
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.15 – 3.30 – 3.00

14:00 "Минай" – "Львів"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 1.90 – 3.20 – 3.80

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17:00 "Динамо" – "Олімпік"
Онлайн матчу "Динамо" – "Олімпік"
ТВ: 2 + 2, OLL.TV
Букмекери: 1.35 – 4.50 – 7.25

17:00 "Колос" – "Шахтар"
Онлайн матчу "Колос" – "Шахтар"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 8.25 – 5.00 – 1.28

В тренді
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Неділя, 14 лютого

14:00 "Маріуполь" – "Олександрія"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекери: 2.95 – 3.25 – 2.20

17:00 "Дніпро-1" – "Інгулець"
ТВ: УНІАН, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.25 – 3.40

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17:00 "Рух" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекери: 2.70 – 3.10 – 2.45

Турнірна таблиця:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забиті 25
Пропущені 10
Різниця 15
Результати останніх матчів: Н В В В П
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
ЗоряЗоряЗор
12
5
5
2
23
10
13
20
Забиті 23
Пропущені 10
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
12
5
2
5
20
20
0
17
Забиті 20
Пропущені 20
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В П Н В
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
13
ЛьвівЛьвівЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забиті 8
Пропущені 26
Різниця -18
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

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розклад результати чемпіонат України

Джерело: Сегодня|Спорт

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