Прогноз погоди на вихідні. Чи зірвуть сніг і морози матчі УПЛ?

Дочекалися! Чемпіонат України з футболу повертається. У суботу та неділю будуть зіграні поєдинки 14 туру.

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А в цей час Україну накрили снігопади і люті морози. Чи зможуть відбутися матчі в таку погоду?

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий з цього приводу зробив заяву:

"Якщо температура буде нижче мінус 15 градусів, офіційні особи на місці мають ухвалювати рішення про проведення гри. Якщо одна з команд буде проти, матч буде перенесено".

Що ж, глянемо прогноз погоди .

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У суботу, 13 лютого, у нас заплановані чотири матчі Прем'єр-ліги.

14:00. "Зоря" – "Десна"

Запоріжжя. За прогнозом – мінус 9 і невеликий сніг.

14:00. "Минай" – "Львів"

Ужгород. Мінус 6, без опадів.

17:00. "Колос" – "Шахтар"

Ковалівка. Мінус 12, сніг.

17:00. "Динамо" – "Олімпік"

Київ. Мінус 12, сніг.

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Як бачимо, загрози зриву матчів в суботу немає. Що буде в неділю, 14 лютого?

14:00. "Маріуполь" – "Олександрія"

Запоріжжя. Мінус 7, без опадів.

17:00. "Дніпро"-1 – "Інгулець"

Дніпро. Мінус 8, без опадів.

17:00. "Рух" – "Ворскла"

Львів. Мінус 3, невеликий сніг.

І в неділю переживати немає приводу. Так що запасаємося попкорном і чекаємо футбол.

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Дивись гру наших грандів в матчі за Суперкубок України:

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