Русский
$ 27,84
33,81

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Прогноз погоди на вихідні. Чи зірвуть сніг і морози матчі УПЛ?

12 лютого, 16:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Уболівальникам не варто хвилюватися, всі ігри повинні відбутися

Дочекалися! Чемпіонат України з футболу повертається. У суботу та неділю будуть зіграні поєдинки 14 туру.

Реклама

Читайте також: 14 ідей – як провести День святого Валентина

А в цей час Україну накрили снігопади і люті морози. Чи зможуть відбутися матчі в таку погоду?

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий з цього приводу зробив заяву:

"Якщо температура буде нижче мінус 15 градусів, офіційні особи на місці мають ухвалювати рішення про проведення гри. Якщо одна з команд буде проти, матч буде перенесено".

Що ж, глянемо прогноз погоди .

Реклама

У суботу, 13 лютого, у нас заплановані чотири матчі Прем'єр-ліги.

14:00. "Зоря" – "Десна"

  • Запоріжжя. За прогнозом – мінус 9 і невеликий сніг.

14:00. "Минай" – "Львів"

  • Ужгород. Мінус 6, без опадів.

17:00. "Колос" – "Шахтар"

  • Ковалівка. Мінус 12, сніг.

17:00. "Динамо" – "Олімпік"

  • Київ. Мінус 12, сніг.
Реклама

Як бачимо, загрози зриву матчів в суботу немає. Що буде в неділю, 14 лютого?

14:00. "Маріуполь" – "Олександрія"

  • Запоріжжя. Мінус 7, без опадів.

17:00. "Дніпро"-1 – "Інгулець"

  • Дніпро. Мінус 8, без опадів.

17:00. "Рух" – "Ворскла"

  • Львів. Мінус 3, невеликий сніг.

І в неділю переживати немає приводу. Так що запасаємося попкорном і чекаємо футбол.

Реклама

Дивись гру наших грандів в матчі за Суперкубок України:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народженняФутбол
"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з МілевськимФутбол
Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї форми
Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї формиФутбол
"Шахтар" – "Слован": онлайн товариського матчу в ТуреччиніФутбол
Пологи ось-ось! Нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛ
Пологи ось-ось! Нові інтимні фото від найпопулярнішої дружини футболіста в УПЛФутбол
Колишня зірка
Колишня зірка "Динамо" винесла вирок Селезньову за скандал у "Колосі"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти