Прогноз погоди на вихідні. Чи зірвуть сніг і морози матчі УПЛ?

Дочекалися! Чемпіонат України з футболу повертається. У суботу та неділю будуть зіграні поєдинки 14 туру.
Читайте також: 14 ідей – як провести День святого Валентина
А в цей час Україну накрили снігопади і люті морози. Чи зможуть відбутися матчі в таку погоду?
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий з цього приводу зробив заяву:
"Якщо температура буде нижче мінус 15 градусів, офіційні особи на місці мають ухвалювати рішення про проведення гри. Якщо одна з команд буде проти, матч буде перенесено".
Що ж, глянемо прогноз погоди .
У суботу, 13 лютого, у нас заплановані чотири матчі Прем'єр-ліги.
14:00. "Зоря" – "Десна"
- Запоріжжя. За прогнозом – мінус 9 і невеликий сніг.
14:00. "Минай" – "Львів"
- Ужгород. Мінус 6, без опадів.
17:00. "Колос" – "Шахтар"
- Ковалівка. Мінус 12, сніг.
17:00. "Динамо" – "Олімпік"
- Київ. Мінус 12, сніг.
Як бачимо, загрози зриву матчів в суботу немає. Що буде в неділю, 14 лютого?
14:00. "Маріуполь" – "Олександрія"
- Запоріжжя. Мінус 7, без опадів.
17:00. "Дніпро"-1 – "Інгулець"
- Дніпро. Мінус 8, без опадів.
17:00. "Рух" – "Ворскла"
- Львів. Мінус 3, невеликий сніг.
І в неділю переживати немає приводу. Так що запасаємося попкорном і чекаємо футбол.
Дивись гру наших грандів в матчі за Суперкубок України:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк