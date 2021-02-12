Порушив слово і отримав три мільйони: деталі переходу Шахаба в "Зорю"

Уже в ці вихідні відбудеться перший в 2021 році тур чемпіонату України з футболу. Чи не зірвуть сніг і морози матчі УПЛ? Поки що заплановано проведення всіх семи зустрічей. У поєдинку претендентів на бронзові медалі "Зоря" – "Десна" очікується поява новачка луганчан Шахаба. Вже стали відомі фінансові подробиці його переходу з "Олімпіка", зокрема, кажуть про винагороду близько 3 млн грн.
Читайте також: 14 оригінальних ідей до Дня Святого Валентина для закоханих.
Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов поділився інформацією:
"Шахаб раніше заявив керівництву "Олімпіка", що влітку хоче покинути клуб і перебратися в Європу. Сторони домовилися, що клуб має заробити на переході, тому взимку буде його продавати, а Шахаб дав слово не вести ніяких переговорів за спиною у Гельзіна".
"Недивлячись на всі свої обіцянки, Шахаб підписав попередній контракт із "Зорею" й отримав підйомні в розмірі 100 тисяч доларів. Гельзіну ця ситуація не сподобалася, і він повідомив Шахабу, що він не те, що відправиться в дубль "Олімпіка", а буде намотувати кола пів року. По суті, футболіст порушив слово".
"Далі в переговори вступили клуби. "Зоря" пропонувала 300 тисяч доларів, Гельзін хотів 360, і в підсумку сторони зупинилися на цій цифрі. Зарплата Шахаба складе 12 000 доларів на місяць".
Нагадаємо, іранець разом з динамівцем Віктором Циганковим очолює гонку бомбардирів із 8 голами.
Тим часом, Мірча Луческу заговорив з гравцями "Динамо" українською.
Дивіться, як Захеді забивав за "Олімпік":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк