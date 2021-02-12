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Порушив слово і отримав три мільйони: деталі переходу Шахаба в "Зорю"

12 лютого, 19:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іранський нападник пішов з "Олімпіка" зі скандалом і отримав солідні "підйомні"

Уже в ці вихідні відбудеться перший в 2021 році тур чемпіонату України з футболу. Чи не зірвуть сніг і морози матчі УПЛ? Поки що заплановано проведення всіх семи зустрічей. У поєдинку претендентів на бронзові медалі "Зоря" – "Десна" очікується поява новачка луганчан Шахаба. Вже стали відомі фінансові подробиці його переходу з "Олімпіка", зокрема, кажуть про винагороду близько 3 млн грн.

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Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов поділився інформацією:

"Шахаб раніше заявив керівництву "Олімпіка", що влітку хоче покинути клуб і перебратися в Європу. Сторони домовилися, що клуб має заробити на переході, тому взимку буде його продавати, а Шахаб дав слово не вести ніяких переговорів за спиною у Гельзіна".

"Недивлячись на всі свої обіцянки, Шахаб підписав попередній контракт із "Зорею" й отримав підйомні в розмірі 100 тисяч доларів. Гельзіну ця ситуація не сподобалася, і він повідомив Шахабу, що він не те, що відправиться в дубль "Олімпіка", а буде намотувати кола пів року. По суті, футболіст порушив слово".

"Далі в переговори вступили клуби. "Зоря" пропонувала 300 тисяч доларів, Гельзін хотів 360, і в підсумку сторони зупинилися на цій цифрі. Зарплата Шахаба складе 12 000 доларів на місяць".

Нагадаємо, іранець разом з динамівцем Віктором Циганковим очолює гонку бомбардирів із 8 голами.

Тим часом, Мірча Луческу заговорив з гравцями "Динамо" українською.

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