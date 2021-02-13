Збірна мільйонерів: як виглядає команда з найдорожчих гравців чемпіонату України

Сьогодні після зимової паузи поновлюється чемпіонат України. "Спорт.Сегодня" склав символічну збірну з найдорожчих гравців Прем'єр-ліги згідно їх позиції на полі і цін на популярному порталі Transfermarkt. Ми вибрали популярну нині схему 4-3-3.
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До збірної найдорожчих гравців чемпіонату України увійшли вісім гравців "Шахтаря" і ще три представники "Динамо". До слова, кияни можуть похвалитися найдорожчим гравцем в чемпіонаті і серед українців в цілому – це Віктор Циганков. Загальна вартість такої "команди мрії" становить 126 мільйонів євро.
- Воротар: Анатолій Трубін ("Шахтар")
- Захисники: Додо ("Шахтар"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Сергій Кривцов ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Динамо")
- Півзахисники: Тарас Степаненко ("Шахтар"), Маркос Антоніо ("Шахтар"), Алан Патрік ("Шахтар"), Віктор Циганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтар")
- Нападаючий: Владислав Супряга ("Динамо")
А ось збірна чемпіонату України без представників наших грандів дешевше майже в 10 разів. Найдорожчими гравцями в цій команді є Дмитро Іванисеня з "Зорі" і Юхим Конопля з "Десни" – обидва оцінюються в 2 млн євро.
- Воротар: Микита Шевченко ("Зоря")
- Захисники: Юхим Конопля ("Десна"), Джоель Абу Хана ("Зоря"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Андрій Циганікс ("Зоря")
- Півзахисники: Дмитро Іванисеня ("Зоря"), Олівер Тілль ("Ворскла"), Дмитро Мишньов ("Маріуполь"), Георгій Цітаішвілі ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Олександрія")
- Нападаючий: Данило Сікан ( "Маріуполь")
Дивіться, як "Динамо" і "Шахтар" грали в Суперкубку України:
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