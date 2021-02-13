Збірна мільйонерів: як виглядає команда з найдорожчих гравців чемпіонату України

Збірна найдорожчих гравців УПЛ, а також "дрім-тім" без представників "Динамо" і "Шахтаря"

Сьогодні після зимової паузи поновлюється чемпіонат України. "Спорт.Сегодня" склав символічну збірну з найдорожчих гравців Прем'єр-ліги згідно їх позиції на полі і цін на популярному порталі Transfermarkt. Ми вибрали популярну нині схему 4-3-3.

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До збірної найдорожчих гравців чемпіонату України увійшли вісім гравців "Шахтаря" і ще три представники "Динамо". До слова, кияни можуть похвалитися найдорожчим гравцем в чемпіонаті і серед українців в цілому – це Віктор Циганков. Загальна вартість такої "команди мрії" становить 126 мільйонів євро.

Воротар: Анатолій Трубін ("Шахтар")

Анатолій Трубін ("Шахтар") Захисники: Додо ("Шахтар"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Сергій Кривцов ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Динамо")

Додо ("Шахтар"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Сергій Кривцов ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Динамо") Півзахисники: Тарас Степаненко ("Шахтар"), Маркос Антоніо ("Шахтар"), Алан Патрік ("Шахтар"), Віктор Циганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтар")

Тарас Степаненко ("Шахтар"), Маркос Антоніо ("Шахтар"), Алан Патрік ("Шахтар"), Віктор Циганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтар") Нападаючий: Владислав Супряга ("Динамо")

А ось збірна чемпіонату України без представників наших грандів дешевше майже в 10 разів. Найдорожчими гравцями в цій команді є Дмитро Іванисеня з "Зорі" і Юхим Конопля з "Десни" – обидва оцінюються в 2 млн євро.

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Воротар: Микита Шевченко ("Зоря")

Микита Шевченко ("Зоря") Захисники: Юхим Конопля ("Десна"), Джоель Абу Хана ("Зоря"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Андрій Циганікс ("Зоря")

Юхим Конопля ("Десна"), Джоель Абу Хана ("Зоря"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Андрій Циганікс ("Зоря") Півзахисники: Дмитро Іванисеня ("Зоря"), Олівер Тілль ("Ворскла"), Дмитро Мишньов ("Маріуполь"), Георгій Цітаішвілі ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Олександрія")

Дмитро Іванисеня ("Зоря"), Олівер Тілль ("Ворскла"), Дмитро Мишньов ("Маріуполь"), Георгій Цітаішвілі ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Олександрія") Нападаючий: Данило Сікан ( "Маріуполь")

Дивіться, як "Динамо" і "Шахтар" грали в Суперкубку України:

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