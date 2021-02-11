Селезньов не розірвав контракт із "Колосом": як пройшла зустріч з керівництвом клубу

Євген Селезньов не розірвав контракт із "Колосом". Принаймні, такою інформацією володіє журналіст Ігор Бурбас. Він повідомив, що футболіст сьогодні зустрівся з керівництвом клубу з Ковалівки, де обговорили майбутнє нападника. Раніше повідомлялося, що Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму.
"Колос" та Селезньов не розривають контракт. Це головний підсумок зустрічі гравця із президентом клубу. Сторони вислухали одне одного, але крапки не поставили. Костишин на зустріч приїздити відмовився. Хоча раніше отримав смс, у якій Женя перепросив за емоції у спілкуванні з коучем", – написав Бурбас в Twitter.
До речі, раніше ми писали, що Селезньов тренується з юнацькою командою "Колоса" всупереч забороні. Євген мав готуватися індивідуально, поки клуб розбирався в скандалі з непідтвердженою п'янкою.
Відмітимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колоса"і спростував історію з п'янкою. Форвард розповів свою версію події.
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