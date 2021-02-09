"З мене роблять безнадійного алкоголіка": Селезньов "сповідався" після відрахування з "Колоса"

Ну ось, нарешті, і з'явилася сповідь нападаника Євгена Селезньова після відрахування з "Колоса", звідки, як повідомлялося раніше, колишнього форварда збірної України вигнали за порушення режиму. Нібито він п'яним з'явився на гру свого сільського клубу в Туреччині. 35-річний футболіст все це спростовує, стверджуючи, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".

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"Я сам не зрозумів цю ситуацію. Якщо розповісти про події цього дня, то вранці було тренування. Я вийшов на нього, займався в абсолютно нормальному стані. Всі мене бачили. Протягом довгого часу у мене болів ахілл. В цей день я стрибав через бар'єри і відчув, що він дуже сильно запалився. Поговорив з доктором і вирішив закрити очі та випити таблетки. Я до цього жодного дня не пропустив, хоча лікарі говорили зробити паузу. Ці збори для мене були дуже важливі. Я дав слово президенту клубу, що заб'ю ще 8 голів. Привів себе до такої форми, як ніколи"

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

"Минуло тренування, теорія, обід, і ми поїхали на товариський матч з брестським "Рухом". Почалася розминка, а я не можу ані рухатися, ані по м'ячу влучити. Мені було боляче. Підійшов до лікаря, він сказав йти з поля. Але я відповів "ні", попросив таблетку і сказав, що буду пробувати. Випив 3 знеболювальних – не минулося. Сказав зробити ще що-небудь. Випив "Німесил", мене почало розтирати. Треба було вже йти в роздягальню, а я розумію, що не помічник. Це моє здоров'я. Зайшов в роздягальню і сказав, що не можу. Через 5 хвилин заходить Віталій Лисицький (спортивний директор "Колоса") і каже: "Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому"

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"Купили – їду. З якої причини – ніхто не розуміє. Через три хвилини Бурбас пише, що мене відрахували за порушення режиму. Я ще знаходився в роздягальні, мене ніхто не бачив. По дорозі я вже сказав, мовляв, давайте якось розбиратися: у чому проблема, який режим, хто порушив? Мені кажуть: "у нас припущення, що ти був неадекватним". Це як? Мене бачили багато людей "

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

"Дзвонимо лікареві, він говорить, що не відчував від мене перегару, що я був цілком адекватним, що у мене болів ахілл. Я попросив, щоб незалежні люди подзвонили. Сказав Володимиру Єзерському, аби той зателефонував Юрію Беньо та просто для себе дізнався. Він відповів: "Я йому дзвонив, він сказав, що ти цілком адекватна людина, нормально сидів, але був нервовим". Звичайно, був нервовим. Я ж хотів грати, не пропустив жодного тренування, а ахілл не дозволяє. Сказали, що будуть відео дивитися – будь ласка"

Євген Селезньов / Фото: Instagram

"І тут в Україні починається на мене виливатися бруд, що нібито я сидів з Андрієм Вороніним, випив з ним і прийшов п'яним на матч. Давайте подумаємо логічно. Вранці на тренуванні я був нормальним, а між ним і контрольним поєдинком було три години. Тобто, це треба було піти на обід, а потім брати і глушити горілку, не зупиняючись. Це ж скільки треба було випити, щоб я був неадекватним. Неадекватність в чому проявляється? Хто знає мене, я своєрідна людина. Я можу випити, я не ангел , але після матчу. У вихідний це можна зробити, я ж не заперечую. Просто не розумію, як можна напитися до гри. Навіщо це взагалі робити? Тобто вранці на тренуванні ти нормальний, а потім перед грою йдеш і сьорбати алкоголь? Який сенс? Я не така людина"

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Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"Щодо неадекватності. Ми грали з" Наполі "на виїзді (коли Селезньов виступав ще за" Дніпро "), команда виходить на розминку, а я йду останнім в навушниках і танцюю сам собі. Мені дружина каже:" Ти бачив себе з боку? У тебе з головою проблеми? ". А я так налаштовуюся на матчі, я не робот. Я виходжу не на роботу, а отримувати задоволення. Неадекватність можна по-різному інтерпретувати"

Євген Селезньов / Фото: Instagram

"Хочу розвіяти бруд, яка на мене виливається. До мене доходять чутки, що хтось підійшов до Руслана Костишина і сказав, щоб він звернув на мене увагу, коли мені розтирали ахілл, що я неадекватний. Всі збори я працював, привів себе в до ладу, лупашив на тренуваннях і довів себе до божевільної форми. У нас були хороші стосунки з Костишиним – він тренер, а я футболіст. у мене навіть не було часу з кимось лаятися, тому що о дев'ятій підйом. Потім індивідуальне заняття в залі та командне тренування "

Реклама Луческу і Селезньов / Фото: Championat.ru

"Я знаходив спільну мову з Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами збірної та не був алкоголіком. А зараз з мене в один момент намагаються зробити безнадійним алкоголіка. Я не розумію, звідки ростуть ноги. Напевно, хтось Костишину капає у вуха. Напевно, я комусь невигідний в цій команді. У мене з усіма були нормальні стосунки, а зараз не бере трубку ані тренер, ані президент. Зараз мені хочуть дати тренера, щоб я тренувався окремо від команди, забрати у мене футбол "

Євген Селезньов / Фото: Сегодня|Спорт

"У клубі спочатку говорили, що я був на підпитку. Я кажу: "Поїхали здамо кров". Потім вже говорили, що я був не на підпитку, а неадекватним. Кажу, давайте здамо аналізи. А вони – мені: "Воно нам не треба". Як це не треба? Мені ж треба відбілити своє ім'я, на мене вилився бруд. У клубі кажуть, що не вони виливали цей бруд. Звідки тоді взялася це все? "

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"Ми дійсно сиділи з Вороніним, але це була різниця в два-три дня. Бачилися і з іншими людьми, це відомі футболісти, які грали в європейських чемпіонатах. Прізвища називати не буду, не буду виносити сміття з хати. Ми дійсно зібралися за 3 дні до гри. Я попередив, що поїду та посиджу з людьми. На наступний день у нас було відновлення, тренування не було. Це нормально. Я маю право зустрітися зі своїми друзями, з якими грав у збірній. Ми культурно посиділи"

Євген Селезньов / Фото: Twitter

"З мене зараз зробили негативного персонажа та ніхто не дає спростування. Де докази? Я ж не хлопчик з вулиці. Алкоголік досягнув би того, чого досягнув я? Думаю, ні. Клуб хоче розірвати зі мною контракт, але я не розумію на підставі чого "

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"Один з представників клубу подзвонив в нетверезому стані та сказав:" Привіт Вороніну, а тобі – пока. У нас є припущення, що ти випив". І кинув трубку. А через хвилину дзвонить знову і каже, що я неадекватний. Ти взагалі думаєш , що ти і кому говориш? Він відповідає: "Я тобі казав, що ти неадекватний?". Так ти ж мені це дві секунди тому сказав. Ти випив, навіщо ти мені дзвониш. Якщо ти хочеш розірвати зі мною контракт, то це робиться по іншому"

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"Піднімайте відео з готелю, рахунки з номера – я нікуди не виходив. Я прийму будь-яке доказ, тільки скажіть, в чому я винен. Але я повністю чистий. Я винен, що не вийшов на матч, але це через ахілл. Я хочу зрозуміти, кому я невигідний, хто це все робить. Я не кажу, що я цар і бог, що король футболу, але таким чином з таким футболістом так не поступають. Зараз всі команди сформовані, а я виставлений у негативному образі", – розповів в інтерв'ю каналу "Бомбардир" Євген Селезньов

Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що після скандалу в "Колосі" Селезньов хотів до Мілевського, але "Минай" відмовив опальному форварду.

Дивіться, як Селезньов забивав за "Колос"

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