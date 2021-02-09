Русский
$ 27,67
33,26

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Чемпіонат України під снігом: УПЛ визначилася з долею найближчого туру

9 лютого, 15:10

Олег Люлька Олег Люлька

Попри складні погодні умови, матчі 13 і 14 лютого переносити не планують

Снігопад в Україні поставив під сумнів своєчасне проведення першого у новому році туру футбольного чемпіонату країни, який має відновитися 13 лютого. Проте в дирекції Прем'єр-ліги заявили, що всі матчі відбудуться за розкладом.

Реклама

Читайте також: Як креативно відзначити День закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

"Перенесення матчів? Це чутки. Наразі у нас – усе за планом, враховуючи рекомендації УЄФА, що поєдинки можуть бути зіграні за температури до "-15", – цитує виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого Meta-ratings.com.ua

Прибирання стадіона

Прибирання стадіона / Фото: Metaratings

Розклад 14-го туру УПЛ

Реклама

Субота, 13 лютого

"Минай" – "Львів" (14:00), Ужгород
"Зоря" – "Десна" (14:00), Запоріжжя
"Колос" – "Шахтар" (17:00), Ковалівка
"Динамо" – "Олімпік" (17:00), Київ

Неділя, 14 лютого

"Маріуполь" – "Олександрія" (14:00), Запоріжжя
"Дніпро-1" – "Інгулець" (17:00), Дніпро
"Рух" – "Ворскла" (17:00), Львів

Читайте також: "Маріуполь" не зможе зіграти вдома в чемпіонаті України, а "Минай" залишається в Ужгороді

Реклама

Нагадаємо, після першого кола в чемпіонаті України лідирує "Динамо", випереджаючи на одне очко "Шахтар".

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забиті 25
Пропущені 10
Різниця 15
Результати останніх матчів: Н В В В П
2
ШахтарШахтарШах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забиті 30
Пропущені 11
Різниця 19
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забиті 18
Пропущені 11
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
ЗоряЗоряЗор
12
5
5
2
23
10
13
20
Забиті 23
Пропущені 10
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забиті 17
Пропущені 10
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забиті 18
Пропущені 16
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н Н П В
7
ОлімпікОлімпікОлі
12
5
2
5
20
20
0
17
Забиті 20
Пропущені 20
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В П Н В
8
ОлександріяОлександріяОле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забиті 19
Пропущені 18
Різниця 1
Результати останніх матчів: П Н Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В Н Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забиті 13
Пропущені 17
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забиті 12
Пропущені 23
Різниця -11
Результати останніх матчів: В П Н Н Н
13
ЛьвівЛьвівЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забиті 8
Пропущені 26
Різниця -18
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Дніпро-1Дніпро-1Дні
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забиті 16
Пропущені 28
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П

Дивіться, як грає лідер чемпіонату України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол снігопад чемпіонат України УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол
"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках у компаніїЧУ з футболу
Селезньова вигнали з
Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режимуЧУ з футболу
"И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народженняФутбол
У Коваленка долари під ногами валяються: реакція дівчини Віктора на перехід до
У Коваленка долари під ногами валяються: реакція дівчини Віктора на перехід до "Аталанти"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти