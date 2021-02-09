Чемпіонат України під снігом: УПЛ визначилася з долею найближчого туру

Попри складні погодні умови, матчі 13 і 14 лютого переносити не планують

Снігопад в Україні поставив під сумнів своєчасне проведення першого у новому році туру футбольного чемпіонату країни, який має відновитися 13 лютого. Проте в дирекції Прем'єр-ліги заявили, що всі матчі відбудуться за розкладом.

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"Перенесення матчів? Це чутки. Наразі у нас – усе за планом, враховуючи рекомендації УЄФА, що поєдинки можуть бути зіграні за температури до "-15", – цитує виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого Meta-ratings.com.ua

Прибирання стадіона / Фото: Metaratings

Розклад 14-го туру УПЛ

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Субота, 13 лютого

"Минай" – "Львів" (14:00), Ужгород

"Зоря" – "Десна" (14:00), Запоріжжя

"Колос" – "Шахтар" (17:00), Ковалівка

"Динамо" – "Олімпік" (17:00), Київ

Неділя, 14 лютого

"Маріуполь" – "Олександрія" (14:00), Запоріжжя

"Дніпро-1" – "Інгулець" (17:00), Дніпро

"Рух" – "Ворскла" (17:00), Львів

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Нагадаємо, після першого кола в чемпіонаті України лідирує "Динамо", випереджаючи на одне очко "Шахтар".

Дивіться, як грає лідер чемпіонату України

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