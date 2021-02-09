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Львівський детектив: клуб "затримали" в Стамбулі, а в Києві зламався автобус

9 лютого, 20:13

Олена Павлова Олена Павлова

ФК "Львів" повернувся додому на автобусі донецького "Шахтаря"

Снігопади в Україні перетворили дорогу додому для ФК "Львів" на справжню пригоду. Команда повинна була прилетіти до Львова ще у неділю, але через складні погодні умови авіарейс зі Стамбула скасували. Футболісти і тренерський штаб провели ще одну ніч в одному з турецьких готелів, а на ранок вирішили летіти вже аеропорт в Борисполі.

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ФК "Львів"

ФК "Львів" / Фото: ФК "Львов"

Але в Борисполі проблеми львівської команди не закінчилися. Клубний автобус "синьо-золотих левів" не витримав важкі дорожні умови в Києві і зламався, хоча повинен був доставити всіх зі столиці до Львова.

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В результаті комфортне транспортування "городян" до Львова забезпечив донецький "Шахтар", який люб'язно надав свій автобус – повідомляє сайт ФК "Львів". Крім того, донецький клуб надав допомогу в ремонті автобуса львів'ян. У підсумку команда таки змогла дістатися додому ввечері, 8 лютого.

Раніше колишній тренер "Шахтаря" відмовився очолити українську команду. Болгарин Ніколай Костов не захотів працювати з аутсайдером Прем'єр-ліги.

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