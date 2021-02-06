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Ісмаїлі розповів, чим Україна краща за Бразилію, і назвав клуб, де завершить кар'єру

6 лютого, 22:11

Олег Люлька Олег Люлька

31-річний захисник вже в строю і не виключає, що нікуди з "Шахтаря" не піде

31-річний захисник "Шахтаря" Ісмаїлі, який напередодні зіграв перший матч після восьми місяців у лазареті, освідчився в любові до України. А також допустив, що в складі "гірників" буде виступати аж до завершення своєї кар'єри.

"Мені дуже подобається тут жити. Є все для нас, для наших дітей. Максимально можливий комфорт. Я обожнюю Україну. У Бразилії я живу в місті з населенням 10 тисяч. Там немає хороших супермаркетів, шкіл, лікарень – всієї цієї інфраструктури, яка є в Україні. Тут у нас діти – в хорошій школі, є хороші ресторани, супермаркети. Це особливо важливо для моєї дружини. Вона любить соціальне життя, життя великого міста. Вона обожнює жити в Україні", – розповів Ісмаїлі в програмі "Один на один" на каналі "Шахтаря" в YouTube

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"Я щасливий в "Шахтарі", – додав Ісмаїлі, який кольори "гірників" захищає уже вісім років. – Є всі шанси закінчити кар'єру тут. Це може бути 10, 11 років гри за "Шахтар". Я хочу продовжувати"

Ісмаїлі

Ісмаїлі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Відзначимо, що "Шахтар" вже завершив програму зборів. 13 лютого на "гірників" чекає матч із "Колосом" у чемпіонаті України, а 18-го – перша гра 1/16 Ліги Європи з "Маккабі" (Тель-Авів).

Дивіться, як забиває Ісмаїлі

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