Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму

Руслан Костишин вирішив не терпіти витівок футболіста, який випив більше, ніж інші борщу з'їли

Колишнього форварда збірної України, найкращого бомбардира в історії чемпіонату країни з нині активних футболістів Євгена Селезньова вигнали з "Колоса" після грубого порушення режиму.

Реклама

Про це у себе в Twitter повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

За даними джерела, 35-річний форвард, відомий на прізвиська Цар і Годувальник, відрахований з команди тренером Русланом Костишиним. "Колос" нині проходить збори в Туреччині, але Селя вже повертається до Києва.

Євген Селезньов / Фото: Instagram

Реклама

Цікаво, що буквально напередодні Селезньов заявив, що чекає на зустріч у Туреччині з кентом Мілевським. Як казав Євген, якщо вона відбудеться, "Україна втратить двох футболістів".

Правда, водночас Селезньов уточнив, що напиватися до нестями з Мілевським не збирався: "Ні-ні, ми змінилися. Він надто правильний став, як і я".

"Думав, печінка відвалиться"- а так недавно Селезньов висловився про свої колишні п'янки, додавши: "Люди стільки борщу не з'їли, скільки я випив". За словами нападника, своє 30-річчя він святкував п'ять днів.

Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

Реклама

Зазначимо, що нині в активі Селезньова 116 голів у чемпіонаті України. Щоб наздогнати рекордсмена за всю історію турніру Максима Шацьких, який давно вже завершив кар'єру, Євгену залишилося забити вісім м'ячів. Але, ймовірно, відрахування з "Колоса" поставить хрест на цій мрії гравця.

Дивіться, як Селезньов займається боксом

Євген Селезньов в рингу Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама