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Ракицький і Селезньов возз'єдналися під картиною "як у Пшонки"

10 січня, 19:48

Олег Люлька Олег Люлька

Футболісти, що в розпал війни на Донбасі виїхали грати в Росію, зустрілися в Україні

Колишні одноклубники Євген Селезньов та Ярослав Ракицький, які в розпал війни на Донбасі поїхали грати в Росію і від частини вболівальників отримали прізвисько "годувальник", знову опинилися пліч-о-пліч. Ракицький, який виступає тепер за пітерський "Зеніт", прилетів до Києваі пограв c друзями в футбол. А потім відвідав Селезньова, що віднедавна грає за клуб УПЛ "Колос".

"Брат у гості під'їхав!!! Радий був бачити!!! Never give up", – написав у себе в Instagram Євген Селезньов.

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При цьому Ракицький подарував Селезньову свою зенітівську футболку з номером 44. "Заїхав до царка", – написав у своїх історіях в Instagram Ракицький.

Додамо, що Селезньов і Ракицький сфотографувалися на фоні картини, на якій Селезньов зображений в образі римського імператора. Свого часу йому подарували її фанати "Дніпра".

"Бачили? Я сам був у шоці. Як у Пшонки. З короною. Ось як мене люблять в "Дніпрі"!" – розповідав тоді Селезньов.

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Читайте також: "Султан" Селезньов ошалів, коли фанати подарували йому картину в образі Цезаря

Раніше ми писали про рейтинг зарплат українських легіонерів. Ярослав Ракицький з річним окладом 2,5 млн євро поступається тільки Андрію Ярмоленку.

Дивіться, як Ракицький забиває за "Зеніт"

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футболісти Євген Селезньов Ярослав Ракицький

Джерело: Сегодня|Спорт

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