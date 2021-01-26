"Ракицький – українець і справжній чоловік": "брат" заступився за футболіста "Зеніта"

Нападник "Колоса" Євген Селезньов розповів про дружбу з українським захисником Ярославом Ракицьким. Ракицький, який виступає зараз за пітерський "Зеніт", прилетів до Києваі пограв c друзями в футбол. А потім відвідав Селезньова.

"Ракицький – справжній чоловік. Ми як брати. Ярик – справжня людина. Це в його вчинках, у всьому. Пішов грати в Росію – ну, пішов. Ми вчора сиділи, давно не бачилися, позгадувати стільки різних історій. І це не за чаркою, а за чаєм. Це чудова людина. Я до нього сміливо можу відвернутися спиною, він ніколи не підставить і не зрадить", – розповів Селезньов "ОТДУШІВДУШУ".

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Ракицький і Селезньов / Фото: Instagram

Також форвард "Колоса" вважає Ракицького справжнім українцем: "Подивіться, скільки він матчів зіграв за збірну, скільки він їй допоміг. Всі важливі матчі він зіграв. В певний період без нього збірну не можна було уявити. А чому люди це так забули? Для мене патріот – не той, хто кричить, що він патріот і українець, а той, хто працює на Україну".

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"Ярик працював на Україну. Просто зробили так, щоб він перестав на неї працювати. Ось і все. Рак – українець і завжди таким залишиться, я це знаю", – сказав Селезньов.

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Нагадаємо, що Ракицький оголосив про відхід зі збірної в листопаді 2019 року. А недавно Ракицький і Селезньов возз'єдналися на тлі картини "як у Пшонки".

Дивіться, як Селезньов грав за "Колос"

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