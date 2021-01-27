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"Думав, печінка відвалиться": Селезньов про свої п'янки

27 січня, 15:00

Олег Люлька Олег Люлька

Колишній футболіст збірної зізнається: люди стільки борщу не з'їли, скільки він випив

Найкращий бомбардир чемпіонату України з нині діючих футболістів, 35-річний форвард "Колоса" Євген Селезньов зізнався, що не беріг свій організм, зловживаючи алкоголем.

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"Багато помилок в житті наробив, усяке було. Скільки саме було випито? Люди стільки борщу не з'їли. Це дуже погано, я не вихваляюся. Але це було в молодості – ця дурість. Я пройшов через це все, але не хочу, щоб цих помилок припускались інші"

Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

"Своє 30-річчя п'ять днів відзначав. Це в "Дніпрі" було. Я тоді ще на матч вийшов, ми виграли 4:2, але думав, що у мене печінка відвалиться. З "Чорноморцем" грали, по-моєму. Я не забив, віддав гольовий пас Калінічу. Куди забити? У мене до воріт добігти завдання було. Жарт, звичайно. Але після першого тайму ми програвали 0:2. Взагалі ж**а", – заявив Євген Селезньов у програмі ОТДУШИВДУШУ

Селезньов на Балі
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Селезньов на Балі / Фото: Instagram

За словами Євгена Селезньова, в тому "Дніпрі" компанію на застіллях йому складав нинішній тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. А ось тодішній їхній одноклубник, а нині воротар "Динамо" Денис Бойко до їхнього рівня недотягував.

"Та куди Бойко?! Він пляшку пива вип'є, а потім два дні ходить і блює. А якщо дві пляшки – то відразу крапельницю ставити треба", – додав Селезньов

Усик і Селезньов

Усик і Селезньов / Фото: Instagram

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Відзначимо, що наразі в активі Селезньова – 116 голів у чемпіонаті України. Щоб наздогнати рекордсмена за всю історію турніру Максима Шацьких, який давно вже завершив кар'єру, Євгену залишилося забити вісім м'ячів.

Дивіться, як Селезньов забиває за "Колос"

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алкоголь футболіст Євген Селезньов Колос Ковалевка
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