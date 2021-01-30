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"Україна втратить двох футболістів": Селезньов – про майбутню зустріч з Мілевським

30 січня, 23:30

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард "Колоса" випив більше, ніж інші борщу з'їли. Та й Міля – не святий. Цікаво, хто кого "переграє" в Туреччині

Нападник "Колоса" Євген Селезньов зробив інтригуючу заяву стосовно майбутньої зустрічі з форвардом "Миная" Артемом Мілевським на зборах у Туреччині. Як відомо, обидва колишніх футболіста збірної України – не святі щодо дотримання спортивного режиму.

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Селезньов і Мілевський

Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

"Завтра кент приїздить. Давно не бачилися. Якщо побачимося, то Україна втратить ще двох футболістів", – заявив Селезньов

Євген Селезньов
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Євген Селезньов / Фото: Twitter

Утім, після цього Селезньов уточнив, що напиватися до посиніння вони з Мілевським не збираються.

"Ні-ні, ми змінилися. Дуже хочу його побачити, скучили один за одним. У Києві не бачилися, він надто правильний став, як і я. Побачимося в Туреччині", – зазначив Селезньов у коментарі "Футбольному формату"

Артем Мілевський

Артем Мілевський / Фото: Instagram

"Думав, печінка відвалиться", – так недавно Селезньов висловився про свої гулянки, додавши: "Люди стільки борщу не з'їли, скільки я випив".

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Розговорився недавно на алкогольну тему і Мілевський, повідавши: "Після загулу "мусори" заклали нас з Алієвим Суркісу – той погрожував вивезти до лісу".

Селезньову зараз 35 років. Мілевському недавно виповнилося 36. Цікаво, хто кого "переграє", коли довгоочікувана зустріч відбудеться.

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