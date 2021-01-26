Мілевський замість Винника, Усик в ролі Доктора Зло: ми поміняли обличчя зірок українського спорту

Що буде, якщо світових знаменитостей замінити на зірок українського спорту? Ви будь-коли уявляли, як би виглядав Артем Мілевський на сцені або Олександр Усик в кіно? Не потрібно більше гадати! За допомогою програми Reface від українських розробників ми "відправили" спортсменів у світ шоу-бізнесу і кіно. Вийшло смішно!
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Як вам такий Артем Мілевський? У Олега Винника з'явився гідний конкурент!
Тепер ми знаємо, хто вчив Мілю танцювати
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Олександру Усику відмінно б підійшов образ Містера Біна
Або Доктора Зло з серії фільмів "Остін Паверс"
А його друг і кум Василь Ломаченко просто викапаний Вокер
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А як вам "Доктор Сталевий Молот" в ролі "Залізної людини"?
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