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Мілевський замість Винника, Усик в ролі Доктора Зло: ми поміняли обличчя зірок українського спорту

26 січня, 11:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Після відходу зі спорту нашим атлетам можна буде спокійно пробувати себе в кіно і на ТБ

Що буде, якщо світових знаменитостей замінити на зірок українського спорту? Ви будь-коли уявляли, як би виглядав Артем Мілевський на сцені або Олександр Усик в кіно? Не потрібно більше гадати! За допомогою програми Reface від українських розробників ми "відправили" спортсменів у світ шоу-бізнесу і кіно. Вийшло смішно!

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Як вам такий Артем Мілевський? У Олега Винника з'явився гідний конкурент!

Тепер ми знаємо, хто вчив Мілю танцювати

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Олександру Усику відмінно б підійшов образ Містера Біна

Або Доктора Зло з серії фільмів "Остін Паверс"

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А його друг і кум Василь Ломаченко просто викапаний Вокер

"Богемна рапсодія" у виконанні Володимира Кличка могла б стати хітом

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А як вам "Доктор Сталевий Молот" в ролі "Залізної людини"?

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Джерело: Сегодня|Спорт

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