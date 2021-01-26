Мілевський замість Винника, Усик в ролі Доктора Зло: ми поміняли обличчя зірок українського спорту

Після відходу зі спорту нашим атлетам можна буде спокійно пробувати себе в кіно і на ТБ

Що буде, якщо світових знаменитостей замінити на зірок українського спорту? Ви будь-коли уявляли, як би виглядав Артем Мілевський на сцені або Олександр Усик в кіно? Не потрібно більше гадати! За допомогою програми Reface від українських розробників ми "відправили" спортсменів у світ шоу-бізнесу і кіно. Вийшло смішно!

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