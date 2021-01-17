Усик чи Кличко? Хто крутіше проявив себе до 34 років

Сьогодні український боксер Олександр Усик святкує 34-й день народження. Ми порівняли, чого домігся уродженець Сімферополя до своїх років порівняно з кращим суперважем в історії України Володимиром Кличком.

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Олімпійське "золото"

Усик: У 21 рік взяв участь в Олімпіаді-2008 у Пекіні, але програв у другому турі. У тому ж році виграв чемпіонат Європи. До 2012 року Усик вже був лідером рейтингу федерації любительського боксу і чемпіоном світу, а на Олімпіаді в Лондоні завоював золоту медаль. Після тріумфу в Лондоні Усик ще один рік боксував за "Українських отаманів" у напівпрофесійній лізі WSB, після чого пішов у профі до братів Кличко. На шість років пізніше Володимира.

Кличко: 20-річний Володимир випадково поїхав на Олімпіаду-1996 року в Атланті – його брат Віталій попався на вживанні стероїдів і був дискваліфікований, поступившись місцем у команді майбутньому чемпіону. На той момент в колекції Володимира було лише срібло чемпіонату Європи. Після успішної Олімпіади Кличко перейшов у професіонали, підписавши контракт з німецькою промоутерською компанією.

Перший титул у профі

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Усик: Олександру знадобилося всього 10 поєдинків, щоб дістатися до першого повноцінного титулу. У Гданську українець одноголосним рішенням суддів переміг Кшиштофа Гловацького і відібрав у нього пояс WBO в крузервейті. Попередні бої Усик виграв нокаутом.

Кличко: Шлях Володимира до титулу виявився набагато довшим. У 2000-му Кличко-молодший взяв реванш у Кріса Берда за поразку Віталія і завоював титул чемпіона WBO в хевівейті. Це був 36-й бій Володимира в профі. На той момент він вже встиг програти Россу Пьюріті в Києві.

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31 рік: квиток у хевівейт для Усика та камбек Кличка

Усик: Після завоювання чемпіонського титулу Усик взяв участь у Всесвітній боксерській суперсерії і виграв її, ставши абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Також українець завоював трофей Мохаммеда Алі, головного кумира Усика, який народився з ним в один день. Потім Олександр провів успішний захист титулів, нокаутувавши знаменитого Тоні Беллью і перейшов в хевівейт. На той момент кримчанину виповнився 31 рік.

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Кличко: До свого 31 року Володимир ледь не покинув бокс. Українець встиг чотири рази захистити титул WBO, поки не поступився Коррі Сандерсу. Потім була незрозуміла поразка від Леймона Брюстера, яка серйозно підломила Кличка-молодшого. Тільки бійцівський характер і новий тренер в особі Еммануеля Стюарда дозволили Володимиру повернутися на вершину світового боксу. У 2006 році він знову переміг Берда, відібравши титули IBF і IBO, і провів три успішних захисти титулів, взявши реванш ще й у Брюстера.

34 роки. Кличко провів у 3 рази більше боїв в профі

Усик: А ось в супертяжах кар'єра Усика застопорилася. Спочатку дебютувати в елітному дивізіоні не дозволяла травма. Коли Олександр був готовий, зірвався його суперник, що попався на допінгу. У підсумку, перший бій у новій вазі українець провів проти маловідомого Чазза Візерспуна, що багато хто вважав недостатнім для підтвердження своїх чемпіонських амбіцій. Проте українець отримав статус обов'язкового претендента на титул WBA, яким володіє Ентоні Джошуа. Поки британець бився з Кубратом Пулєвим, Усик переміг досвідченого Дерека Чісору, але це не зробило його ближче до титулу, адже Джошуа віддає перевагу поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. На емоціях Усик навіть збирається міняти промоутерів, так він незадоволений своїм становищем.

Кличко: Наступну главу своєї кар'єри Кличко почав з перемоги в об'єднавчому поєдинку проти Султана Ібрагімова. Це було перше об'єднання титулів в хевівейті з 1999 року. Після цього Кличко чотири рази встиг захистити свої титули і тільки починав своє домінування у суперважкій вазі...

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