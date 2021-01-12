ТОП-10 скандалів Мілевського після "Динамо": секс із Канделакі, п'яні ДТП і розбите Ferrari

Артем Мілевський відзначає свій перший день народження в статусі гравця "Миная". 12 січня колишній зірці київського "Динамо" виповнилося 36 років.

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Нагадаємо, напередодні Нового року Мілевський уклав з закарпатським клубом контракт до літа 2022-го.

Уже в лютому Мілевський зможе дебютувати за "Минай" в чемпіонаті України, де не грав вісім років. Нудно не буде!

Адже це – Мілевський.

Ми згадали головні скандали, які сталися з Артемом після відходу з київського "Динамо" в 2013-му до повернення до української Прем'єр-ліги сезону 2020/21. А їх було чимало...

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Артем Мілевський / Фото: Instagram

1,31 ПРОМІЛЕ – FERRARI ВЩЕНТ

Уже в першій своїй команді після відходу з київського "Динамо", турецькому "Газіантепспорі", Артем "гучно" заявив про себе поза полем. 13 листопада 2013 рано вранці, після прильоту зі Стамбула в Газіантеп, Мілевський вщент розбив свою Ferrari за 210 тисяч євро, врізавшись по дорозі з аеропорту в захисний бар'єр. При цьому поліція виявила в організмі Артема 1,31 проміле алкоголю. Сам він, на щастя, не постраждав.

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"Гра була в Стамбулі, і у нас було кілька вихідних. Ми з пацанами газонули. Виступили. А вранці треба було летіти зі Стамбула до Газіантепа. У мене тачка стоїть в аеропорту. Я сідаю, мені їхати хвилин 15-20. Тверезий. Ну , як тверезий – нормальний. Я не тусувався до п'ятої, а о шостій, припустимо, за кермо, ні! Погуляли десь до третьої, а о восьмій виліт. Загалом, часу досить минуло, щоб сісти за кермо"

"Їду, все гаразд. А у мене в бардачку праворуч був такий маленький айпед або айпод, де музику перемикати, яка в салоні грала. А був дуже крутий поворот, і я про нього забув. Потягнувся до бардачка, піднімаю голову, а вже поворот. І я думаю: увійду або не ввійду. Дві секунди на роздуми. Коротше кажучи, я праворуч вписуюся, д...у кидає ліворуч, я по гальмах, шум... Влетів у відбійник. Ще у мене тут, поруч стирчав штир. Двері довелося вибивати ногами, подушки, запах страшний"

"Вийшов, сів на бордюр, сиджу. Приїхала поліція, все турецькою мовою. Набрав перекладача, він приїхав. Права забрали, відправили додому, кажуть: у тебе один день, щоб прийти до тями. Я взяв віскаря, сидів один. Так буває... "- розповів про ті події Мілевський в ефірі каналу "Красава"

У підсумку, 31 грудня 2013 року, всього лише за чотири місяці після підписання контракту з Мілевським, "Газіантепспор" його розірвав. За словами тодішнього агента гравця Каміля Маммадова, турки жодного разу не виплатили Артему зарплату, а як компенсацію за розірвання угоди дали 100 тисяч євро. Хоча за рік обіцяли заплатити 800 тисяч.

П'ЯНИЙ ЗА КЕРМОМ-2 – УЖЕ В ХОРВАТІЇ

Восени 2015-го Мілевського вигнали вже з хорватського "Спліта", де він встиг пробути місяць. Перед цим Артем був зупинений поліцейським патрулем за водіння автомобіля в нетверезому стані. Оскільки у футболіста не було з собою документів, правоохоронці затримали українця і відвезли до відділку.

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"Коли я запропонував Мілевському перейти сюди, я був переконаний, що він прийме наші правила. Ще до того, як він прибув до клубу, я йому відправив наш Кодекс поведінки, який повинні виконувати всі гравці. На жаль, Артем не дотримався ані цих правил, ані нашого особистого договору, тому припинення нашої співпраці видається найбільш логічним рішенням ", – заявив тоді головний тренер "Спліта" ексгравець київського "Динамо" Горан Сабліч

ДОПОМАГАЄ УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

І "П'Є" В РОСІЇ

Мілевський, уродженець Мінська, який отримав паспорт із тризубом і грав за збірну України, спантеличив українських уболівальників своєю поведінкою після анексії Росією Криму та її вторгнення на Донбас. Спершу Артем виставив на аукціон на підтримку української армії свою футболку хорватського "Хайдука".

А потім вирушив на заробітки до Росії до клубу "Тосно" під Санкт-Петербургом. Артему там було добре – навіть заспівати "В Питере пить" потягнуло. "Зустрічаємо нову зірку шансону", – так підписав це відео вже нинішній агент Мілевського Олександр Панков.

СЕКС ІЗ КАНДЕЛАКІ

Мілевський похвалився сексом із Тіною Канделакі. Але російська телеведуча одкровення Артема в ЗМІ сприйняла прохолодно, давши зрозуміти, що розповідати такі речі медіа – не дуже по-чоловічому.

"По молодості було багато з ким. Так чи ні з Канделакі? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу-2006 ще, – повідав Мілевський. – Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я, чесно, знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, яка вона на вигляд. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Відповідаю: "Ну і що?". Загалом, розмова не склалася. Але потім ми списалися, кілька раз побачилися і поспілкувалися. Вона крута, чесно, великий привіт їй передаю".

Артем Мілевський і Тіна Канделакі / Фото: Championat.ru

"Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що у мене були різні стосунки протягом 43 років, – відреагувала на такий "привіт" Тіна Канделакі. – Єдине, в чому бачу проблему, що завжди викликає в мене посмішку, – що , виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад в житті – це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. Ну, на здоров'я"

Мілевський и його дівчина Валерія / Фото: Instagram

"ЗАКРИЙ Ї***О СВОЄ!"

Ще один скандал у житті Мілевського, пов'язаний із жінкою, стався в грудні 2020 року. Футболіст опублікував у себе в Instagram фото з банкету брестського "Динамо" після закінчення чемпіонату Білорусі, а підписники дорікнули Артему: "Соромно за вас. Ольга 40 діб із безхатченками, а у вас свято".

Йшлося про колишню прес-секретарку брестського "Динамо", "Міс Білорусь-2008" Ольгу Хижинкову, яка перебувала за гратами за участь в акціях протесту в Білорусі проти правління Олександра Лукашенка.

У відповідь на ці закиди Мілевський вибухнув у соцмережах добірною лайкою на адресу фоловерів: "Закрий ї***о своє. Тільки і можете тут гавкати", "Без тебе, с**о, розберемося", у такий спосіб налаштувавши проти себе безліч людей.

Пізніше Мілевський підтримав-таки протестантку, заявивши: "Олю! Всі ми тебе любимо!". Але додав: "Хейтери, засуньте собі свої коменти далеко".

Ольга Хижинкова і Артем Мілевський / Фото: BrestCITY.com

АЛІЄВ ДАВ БИ В ПИКУ

У своїй кар'єрі Мілевський скандалив не тільки з Олегом Блохіним, нервуючи того своїм халатом, а й з іншими тренерами. Зокрема, перший прихід Артема до брестського "Динамо" завершився в 2018-му гучним конфліктом з новим наставником команди, на той момент 30-річним білорусом Олексієм Шпілевським. Як наслідок, клуб вигнав обох – спочатку Мілевського, потім – Шпілевського.

"Президент брестського "Динамо" був фанатом Валерія Лобановського, хотів бачити у своїй команді той футбол. А я чітко розумів, що з наявним добором вікових футболістів ми не зможемо отримати таку гру. Президент пам'ятав Артема Мілевського талановитим 18-19-річним хлопцем, а в Бресті йому вже було 34-35. Якщо я від ветерана починаю вимагати пресинг, то зрозуміло, що будуть конфлікти. Але якби я дав слабину, то втратив би повагу в колективі. І молоді футболісти зрозуміли б, що тренер тут – ніхто" , – говорив про невдалу співпрацю з Мілевським Шпілевський, який молодший за Артема на 4 роки

"Людина з першого дня перебування в Бресті хотіла мене виштовхнути з команди, – говорив, своєю чергою, Мілевський. – Може, боявся мене. Боявся, що у мене великий авторитет. Бог йому суддя. Приходити в команду в 30 років і творити такі речі – це, вважаю, просто недозволено. Брати і прибирати лідерів команди. При цьому людина прийшла з нізвідки. Тренував до цього в академії "Лейпцига". Що він може сказати? Він футболу в житті не бачив нормального"

Більше подробиць конфлікту розкрив тодішній асистент Шпілевського чех Марцел Личка. "У нас було два вихідних. Я був у Чехії, а коли повернувся, Шпілевський сказав, що ми вже без Савицького, Мілевського і Гавриловича. Я запитав: "Чому?" І він розповів, що вони пили в лазні".

Тоді вже розлютився друг Мілевського – Олександр Алієв: "Ніякого порушення режиму з боку Артема не було. Тренер просто знайшов привід позбутися його. Так ставитися до Мілевського і говорити такі речі в очі не можна. Був би я на його місці, я б не стримався – дав би в пику. Але у Артема витримка краща".

Мілевський і Шпілевський

Алієв і Мілевський / Фото: Instagram

До речі, після того скандалу з Мілевським і відходу з брестського "Динамо" молодий тренер Шпілевський взяв "золото" чемпіонату Казахстану з "Кайратом".

ЩЕ ОДНА ДТП З МІЛЕВСЬКИМ

Але вже не з вини Артема. Сталася подія в 2017-му, коли він з Росії, де тоді виступав за "Тосно", приїхав до рідного Мінська. У ДТП потрапило таксі, пасажиром якого був футболіст. "Приїхали...", – підписав тоді Мілевський селфі на фоні "підбитої" машини.

ПРОГРАВ "ДИНАМО" 1,2 МЛН ЄВРО

Попри те, що останні сім років Артем Мілевський вже не належав київському "Динамо", скандали з колишнім клубом не припинилися. Зокрема, на початку 2017-го ФФУ відхилила позов Мілевського проти "Динамо" на 1,2 мільйона євро.

Справа розглядалася понад рік. Артем вважав, що "Динамо" не повністю розрахувалося з ним при розставанні в 2013-му. Президент же "біло-синіх" Ігор Суркіс наполягав, що Мілевському не могли належати ці гроші, оскільки в останні місяці в клубі він не виконував умови контракту. У підсумку ФФУ прийняла сторону "Динамо".

Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Артем Мілевський / Фото: Динамо Брест

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ВИЛАЯВ БУЯЛЬСЬКОГО

У грудні 2019-го Артем навідався на НСК "Олімпійський", щоб подивитися гру "Динамо" – "Зоря". Після поразки киян 1:2 Мілевський в підтрибунному приміщенні вилаяв півзахисника "біло-синіх" Буяльського. "Чого ви так граєте, бл**ь? Що ви, на**й, граєте тут?". Он як прикро стало Артему за колишню команду. Буяльський, до речі, у відповідь промовчав.

"ЩУРЯЧИЙ" КОНФЛІКТ ІЗ БОЙКО

І хоча Мілевський давно не грає в "Динамо", продовжує тліти його конфлікт з кіпером киян Денисом Бойком. Міля в соцмережах обізвав воротаря "щуром" за колишнє шахрайство в картах.

"Був такий інцидент з картами, але він давно закритий. Якщо після цього хтось вважав, що я щур – немає питань. Але ми грали і потім в карти, проблем не було. Так, там історія з джокером була, я хотів обдурити, грали на гроші. Мілевського там не було. Ми розібралися, зрозуміли один одного, я вибачився, ні у кого до мене більше не було претензій. Я теж міг би опуститися до рівня Мілевського, розповідати, хто він, чим займається, але мені не цікаво розмовляти на цю тему", – заявив у відповідь на образи з уст Мілевського Бойко

Цікаво, що торік на зборах в Туреччині Бойко втік з лави "Динамо", коли до неї підійшов Мілевський, щоб привітатися з колишніми партнерами.

Милевський Бойко Відео: Миля Шоу

Днями, кажучи про відмінності між його поколінням і нинішніми гравцями, Мілевський відзначив: "Нинішні гравці не п'ють. Я не знаю, як люди можуть не посидіти після гри, не попити пивка. Для мене це взагалі дико".

Тим часом фанати "Миная" після переходу Артема в їхній клуб перебувають в інтригуючому очікуванні. "Головне, щоб Мілевського по шинках не водили", – пишуть вони в соцмережах.

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