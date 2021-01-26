Милевский вместо Винника, Усик в роли Доктора Зло: мы поменяли лица звездам украинского спорта

Что будет, если мировых знаменитостей заменить на звезд украинского спорта? Вы когда-нибудь представляли, как бы выглядел Артем Милевский на сцене или Александр Усик в кино? Не нужно больше гадать! С помощью приложения Reface от украинских разработчиков мы "отправили" спортсменов в мир шоу-бизнеса и кино. Получилось смешно!
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Как вам такой Артем Милевский? У Олега Винника появился достойный конкурент!
Теперь мы знаем, кто учил Милю танцевать
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Александру Усику отлично бы подошел образ Мистера Бина
Или Доктора Зло из серии фильмов "Остин Пауэрс"
А его друг и кум Василий Ломаченко просто вылитый Уокер
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А как вам "Доктор Стальной Молот" в роли "Железного человека"?
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