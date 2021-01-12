Мілевський відзначає день народження в стильній шапці і з привітаннями із "Шахтаря"

"Нічого нового. Тільки цифри змінюються", – каже про своє 36-річчя Артем

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський показав, як буденно (принаймні, поки що), відзначає свій день народження. 12 січня Мілі виповнилося 36 років.

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Свято Артема цьогоріч припало на початок зборів закарпатського "Миная", з яким Мілевський уклав контракт на 1,5 року. Ранок іменинника почався з тренування в Ужгороді, про що він розповів у своєму Instagram, опублікувавши фото в бузковій шапці, стильних окулярах і з рюкзаком "Миная".

"Нічого нового. Два тренування і початок зборів цього дня. Тільки цифри змінюються", – підписав фото в Instagram Мілевський

Артем Мілевський вже отримав безліч поздоровлень в Instagram, одне з яких – від колишнього капітана "Шахтаря" Даріо Срни, нині директора донецького клубу з футболу.

"З днем народження, мій друже. Побачимося", – написав Срна

До речі, матч "Миная" Артема Мілевського проти "Шахтаря" в чемпіонаті України запланований на початок травня.

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Раніше ми писали, що Алієв може возз'єднатися з Мілевським у "Минаї". "Потрібно їх об'єднати. Вони не можуть один без одного", – кажуть в закарпатському клубі.

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Мілевський – чемпіон Білорусі. Емоції фанатів Відео: Twitter

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