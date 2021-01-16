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Мілевський дебютував за "Минай" проти своєї колишньої команди

16 січня, 14:42

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Закарпатський клуб зіграв "товарняк" проти "Кішварди"

Закарпатський "Минай" почав підготовку до другої частини чемпіонату України. Підопічні Василя Кобіна вирушили до Угорщини, де зіграли проти місцевої "Кішварди".

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Цей поєдинок став особливим для Артема Мілевського. Знаменитий нападник наприкінці минулого року підписав контракт з ФК "Минай". А сьогодні провів перший поєдинок у футболці нової команди. Вийшов у старті. Що цікаво, Артем зіграв проти свого колишнього клубу. У сезоні-2018/19 Мілевський відіграв 10 поєдинків за "Кішварду".

Поєдинок завершився перемогою угорської команди з рахунком – 1:0.

Артем Мілевський в "Минаї"

Артем Мілевський в "Минаї" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

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Після 15 турів чемпіонату Угорщини "Кішварда" займає п'яте місце, набравши 23 очки. А лідирує "Ференцварош" Сергія Реброва.

Дивіться, як "Ференцварош" грав проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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футбол Артем Мілевський Мінай Кішварда
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