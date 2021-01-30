"Украина потеряет двух футболистов": Селезнев – о будущей встрече с Милевским

Форвард "Колоса" выпил больше, чем другие борща съели. Да и Миля – не святой. Интересно, кто кого "переиграет" в Турции

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев сделал интригующее заявление по поводу предстоящей встречи с форвардом "Миная" Артемом Милевским на сборах в Турции. Как известно, оба бывших футболиста сборной Украины – не святые в плане соблюдения спортивного режима.

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Селезнев и Милевский / Фото: Instagram

"Завтра кент приезжает. Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов", – заявил Селезнев

Реклама Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Впрочем, после этого Селезнев уточнил, что напиваться до посинения они с Милевским не собираются.

"Нет-нет, мы изменились. Очень сильно хочу его увидеть, соскучились друг за другом. В Киеве не виделись, он сильно правильный стал, как и я. Повидаемся в Турции", – отметил Селезнев в комментарии "Футбольному формату"

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Думал, печень отвалится", – так недавно Селезнев высказался о своих пьянках, добавив: "Люди столько борща не съели, сколько я выпил".

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Разоткровенничался недавно на алкогольную тему и Милевский, поведав: "После загула "мусора" заложили нас с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес".

Селезневу сейчас 35 лет. Милевскому недавно исполнилось 36. Интересно, кто кого "переиграет", когда долгожданная встреча состоится.

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