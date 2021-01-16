Як на презентації Блохіна: Мілевський – у новому іменному халаті

Артем ледь не розсміявся, отримавши оригінальний презент від свого нового клубу

Над Артемом Мілевським дотепно пожартували в його новому клубі – закарпатському "Минаї". Крім традиційної футболки з десятим номером, яку йому вручили після недавнього підписання контракту на півтора року, знаменитий білорус з українським паспортом отримав ще один презент від своєї нової команди – синій халат з десяткою і прізвищем "Мілевський" на спині.

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Тільки погляньте на вираз обличчя Мілевського!

Халат, який Мілевський сприйняв з іронічною усмішкою, але все-таки відразу надягнув, йому подарував спортивний директор "Миная" – відомий в минулому футболіст "Карпат" Михайло Кополовець. Про це повідомляє "ПроФутбол Digital" .

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Нагадаємо, в 2012 році Мілевський зробив фурор, у банному халаті з'явившись на презентацію Олега Блохіна в статусі нового головного тренера "Динамо". Той халат, вочевидь, давно вже зносився, тож подарунок від "Миная" має виявитися доречним.

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Раніше ми писали, що Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною. З білорускою Валерією, яка має сина не від Артема, футболіст був разом більше двох років.

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