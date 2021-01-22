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"Стопку чому прибрав?": Мілевського затролили у Львові

22 січня, 11:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Форвард "Миная" поділився фото з ресторану

Нещодавно Артема Мілевського ефектно підкололи в його новому клубі – закарпатському "Минаї". Футболістові подарували іменний халат. Зараз Артема затролили у Львові.

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Мілевський вирішив перекусити в одному з ресторанів старого міста. І в Instagram поділився фотографією з закладу.

Підписники виявилися гострі на язик. "Шапку зніми", – радили одні, "Стопку чому прибрав?" – запитували інші, "Окуляри навіщо натягнув?", – дивувалися треті.

Читайте також: Мілевський з поразки дебютував за "Минай" проти своєї колишньої команди

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Нагадаємо, що в кінці грудня Артем Мілевський перейшов з брестського "Динамо" в "Минай". Контракт укладено на півтора року.

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо", за яке провів 228 матчів, забив 81 гол і зробив 54 передачі. У складі збірної України він провів 50 поєдинків, в яких відзначився 8 м'ячами. З брестським "Динамо" ставав чемпіоном Білорусі.

Раніше ми писали, що Мілевський порвав зі своєю дівчиною. З білорускою Валерією, яка має сина не від Артем. Футболіст з нею був разом більше двох років.

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футболіст Артем Мілевський Мінай
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