З білорускою Валерією, яка має сина не від Артема, футболіст був понад два роки

Артем Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною – білоруською шатенкою Валерією, з якою був разом два з половиною роки. Подейкували навіть, що справа у Мілевського йшла до весілля. Але після новорічного переходу з брестського "Динамо" до закарпатського "Миная" футболіст заявив, що вони вже не пара.

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Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Я був у стосунках два з половиною роки. Це були найтриваліші стосунки в моєму житті. Таких взагалі ні з ким не було, – заявив Мілевський. – Для мене це непроста тема. Не дуже люблю згадувати її, обговорювати. Тільки недавно все припинилося".

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Утім, Мілевський припускає, що може знову зійтися з Валерією: "Життя покаже. Багато пар повертаються до стосунків, багато – ні. Поки – стоп".

"Думаю, перерви йдуть на користь", – додав Мілевський, який днями відзначив 36-річчя.

Нагадаємо, про роман Мілевського і Валерії заговорили в січні 2019 року, після того, як пара відсвяткувала разом Новий рік. Хтось тоді радів, що у легковажного форварда налагоджується особисте життя, а інші робили ставки, як довго триватимуть ці стосунки.

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Валерія – засновник бренду жіночого одягу Graphite, який, як жартує дівчина, "потрібно носити еротичним, іронічним і невимушеним чином". Також вона – власниця салону краси в Мінську і його головна реклама.

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Відомо, що Мілевський віддає перевагу дівчатам свого віку. Валерія – з цієї категорії.

У неї є син Іван, якому в травні виповнилося 11 років. Колишній чоловік Валерії і батько Івана – олімпійський чемпіон з веслування Олександр Богданович. Пара зустрічалася два роки і розписалася в 2009-му. Але в 2015 році шлюб красуні з веслувальником розвалився.

Зазначимо, що не так давно інший ексфорвард "Динамо" Артем Кравець і його дружина Анна заявили про те, що розлучаються. Але пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розійтися через карантин, а після нього все налагодилося.

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