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Опальний Селезньов тренується з юнацькою командою "Колоса" всупереч забороні

9 лютого, 16:45

Олена Павлова Олена Павлова

Євген мав готуватися індивідуально, поки клуб розбирається в скандалі з непідтвердженою п'янкою

Український форвард Євген Селезньов, який був відрахований з "Колоса" під час зимового збору в Туреччині, повинен підтримувати форму індивідуально на базі ковалевської команди, поки вирішується його доля. Відмітимо, що колишнього форварда збірної України вигнали за порушення режиму. Нібито він з'явився після п'янки на спаринг свого клубу.

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Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Instagram

В Україні 35-річний Селезньов спочатку тренувався окремо на тому ж полі, що і "Колос" U-19. Нападник хотів готуватися разом з юнацькою командою, але йому не дозволяли. Тільки поруч. Однак в підсумку тренери молоді ковалівців все-таки пішли назустріч Селезньову і дозволили йому займатися з командою, незважаючи на початкову установку "Колоса" – повідомляє "Бомбардир".

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Відмітимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колоса"і спростував історію з п'янкою. Форвард стверджує, що перед вигнанням з сільського клубу посидів з Вороніним, але горілку без зупинки не глушив.

"Пройшло тренування, теорія, обід, і ми поїхали на товариський матч з брестським "Рухом". Почалася розминка, а я не можу ні рухатися, ні по м'ячу потрапити. Мені було боляче. Підійшов до лікаря, він сказав йти з поля. Але я відповів "ні", попросив таблетку і сказав, що буду пробувати. Випив 3 знеболюючих – не пройшло. Сказав зробити ще що-небудь. Випив "Німесил", мене почали розтирати. Треба було вже йти в роздягальню, а я розумію, що не помічник. Це моє здоров'я. Зайшов в роздягальню і сказав, що не можу. Через 5 хвилин заходить Віталій Лисицький (спортивний директор "Колоса") і каже: "Ми тобі купили квиток, ти їдеш додому", – розповів в інтерв'ю каналу "Бомбардир" Селезньов.

Андрій Воронін також запевнив, що вони з Селезньовим нічого не пили.

Раніше ми писали, що після скандалу в "Колосі" Селезньов хотів до Мілевського, але "Минай" відмовив опальному форварду.

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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чемпіонат України тренування Євген Селезньов Колос Ковалевка молодіжний форум
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