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Селезнев не разорвал контракт с "Колосом": как прошла встреча с руководством клуба

11 февраля, 20:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболиста обвиняют в нарушении режима, он отрицает свою вину

Евгений Селезнев не разорвал контракт с "Колосом". По крайней мере, такой информацией располагает журналист Игорь Бурбас. Он сообщил, что футболист сегодня встретился с руководством клуба из Ковалевки, где обсудили будущее нападающего. Ранее сообщалось, что Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима.

"Колос" и Селезнев не разрывают контракт. Это главный итог встречи игрока с президентом клуба. Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили. Костышин на встречу приезжать отказался. Хотя получил смс, в которой Женя извинился за эмоции в общении с коучем", – написал Бурбас в Twitter.

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Кстати, ранее мы писали, что Селезнев тренируется с юношеской командой "Колоса" вопреки запрету. Евгений должен был готовиться индивидуально, пока клуб разбирался в скандале с неподтвержденной пьянкой.

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард рассказал свою версию произошедшего.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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