Лидер "Динамо" полчаса откапывал свою машину из сугроба

"Прелести" снегопада в Киеве ощутил на себе и лидер "Динамо" – уругвайский полузащитник Карлос де Пена. Легионер показал у себя в Instagram фото своей машины, припаркованной под многоэтажкой. Авто завалило "белыми мухами".

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"Полчаса пришлось откапывать машину лопатой из сугроба", – рассказал о своей дополнительной тренировке Карлос де Пена.

Карлос де Пена и его семья / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что с лопатой у своего дома под Киевом поработал Тарас Степаненко. Полузащитник "Шахтера" расчистил придомовую территорию. Теща оценила!

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Напомним, уже в ближайшие выходные состоится первый в этом году тур чемпионата Украины по футболу. Несмотря на непогоду и морозы, переносить его в УПЛ не собираются.

"Динамо" 13 февраля сыграет в Киеве на стадионе Лобановского с "Олимпиком", а "Шахтер" в этот же день встретится с "Колосом" в Ковалевке.

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