Українська
$ 27,67
33,26

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Опальный Селезнев тренируется с юношеской командой "Колоса" вопреки запрету

9 февраля, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

Евгений должен был готовиться индивидуально, пока клуб разбирается в скандале с неподтвержденной пьянкой

Украинский форвард Евгений Селезнев, который был отчислен из "Колоса" во время зимнего сбора в Турции, должен поддерживать форму индивидуально на базе ковалевской команды, пока решается его судьба. Отметим, что бывшего форварда сборной Украины выгнали за нарушение режима. Якобы он явился после пьянки на спарринг своего клуба.

Реклама

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

В Украине 35-летний Селезнев изначально тренировался отдельно на том же поле, что и "Колос" U-19. Нападающий хотел готовиться вместе с юношеской командой, но ему не разрешали. Только рядом. Однако в итоге тренеры молодежи ковалевцев все-таки пошли навстречу Селезневу и разрешили ему заниматься с командой, несмотря на первоначальную установку "Колоса" – сообщает "Бомбардир".

Реклама

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард утверждает, что перед изгнанием из сельского клуба посидел с Ворониным, но водку без остановки не глушил.

"Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским "Рухом". Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил "нет", попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор "Колоса") и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой", – рассказал в интервью каналу "Бомбардир" Селезнев.

Андрей Воронин также заверил, что они с Селезневым ничего не пили.

Ранее мы писали, что после скандала в "Колосе" Селезнев хотел к Милевскому, но "Минай" отказал опальному форварду.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины тренировка Евгений Селезнев Колос Ковалевка молодежный форум
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в Италии
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в ИталииФутбол
"Как можно не отметить?" Выгнанный из "Колоса" Селезнев рассказал о посиделках в компанииЧУ по футболу
Селезнева выгнали из
Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режимаЧУ по футболу
"И целуй меня везде": жена динамовца Буяльского без мужа лихо отметила день рожденияФутбол
У Коваленко доллары под ногами валяются: реакция девушки Виктора на переход в
У Коваленко доллары под ногами валяются: реакция девушки Виктора на переход в "Аталанту"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять