Українська
$ 28,06
33,9

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Тренер московского "Динамо" встречался с Селезневым и предупредил журналиста

2 февраля, 16:47

Елена Павлова Елена Павлова

Андрей Воронин прокомментировал историю с отчислением нападающего из "Колоса"

История с отчислением нападающего Евгения Селезнева из "Колоса" обрастает все новыми подробностями. Сообщалось, что тренер команды из Ковалевки Руслан Костышин выгнал одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ после грубого нарушения режима. Писали, что Селезнев выпивал с Ворониным перед отчислением из "Колоса". Тренер московского "Динамо" Андрей Воронин эти слухи опровергает.

Реклама

Андрей Воронин

Андрей Воронин / Фото: Instagram

"Я действительно встречался с Женей Селезневым — мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся и он продолжит выступать за клуб", – цитирует Воронина Sport24.

Читайте также: Стал изгоем! После "пьянки в Турции" Селезнева не берут в другие клубы УПЛ

Бывший игрок сборной Украины предупредил журналиста ТК "Футбол 1/2/3" Владимира Крамара, который и рассказал о предполагаемых событиях накануне отчисления:

"Господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, более осведомленные, чем у журналиста Крамара".

Реклама

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Сам Селезнев заявил, что не выходил пьяным на игрупротив брестского "Руха": "У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут – это все бред. Долго объяснять, что произошло".

Также бывший нападающий сборной Украины Селезнев предложил по голосу определить, нарушал ли он режим.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пьянка отчисление чемпионат Украины Андрей Воронин Динамо Москва Евгений Селезнев Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Лидеры
Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)Футбол
"Как можно не отметить?" Выгнанный из "Колоса" Селезнев рассказал о посиделках в компанииЧУ по футболу
Селезнева выгнали из
Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режимаЧУ по футболу
Капитана
Капитана "Динамо" 10 дней не было дома. Жена показала видео встречиФутбол
Тремя
Тремя "переселенцами" больше: украинские футбольные клубы меняют домашние стадионыЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять