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Селезнева выгнали из "Колоса": "Писали, что пьяным на матч выходил. Это – бред"

1 февраля, 21:21

Елена Павлова Елена Павлова

Украинскому нападающему жаль свою маму и ребенка

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал отчисление из "Колоса". Ранее сообщалось, что тренер команды из Ковалевки Руслан Костышин выгнал лучшего бомбардира в истории чемпионата страны из ныне играющих футболистов после грубого нарушения режима. Селезнев уже покинул сборы в Турции.

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Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"У меня все нормально, я сейчас дома с семьей. Отчисление из "Колоса"? А что говорить? То, что пишут – это все бред. Долго объяснять, что произошло. Я столько прочитал про себя, что я пьяным на матч выходил. Все это происходит, а у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя" — сказал Селезнев в интервью Football Hub.

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Напомним, что 35-летний Селезнев подписал контракт с "Колосом" в сентябре 2020 года. В текущем сезоне украинской Премьер-лиги он провел 12 матчей, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал результативную передачу.

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Интересно, что буквально накануне Селезнев заявил, что ждет встречи в Турции с кентом Милевским. Как говорил Евгений, если она состоится, "Украина потеряет двух футболистов". Правда, при этом Селезнев уточнил, что напиваться до посинения с Милевским не собирался: "Нет-нет, мы изменились. Он сильно правильный стал, как и я".

Смотрите, как Селезнев играл за "Колос" в Лиге Европы

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отчисление пьянство чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка
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