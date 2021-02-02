Тренер московського "Динамо" зустрічався з Селезньовим і попередив журналіста

Історія з відрахуванням нападаючого Євгена Селезньова з "Колоса" обростає все новими подробицями. Повідомлялося, що тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин вигнав одного з кращих бомбардирів в історії УПЛ після грубого порушення режиму. Писали, що Селезньов випивав з Вороніним перед відрахуванням з "Колоса". Тренер московського "Динамо" Андрій Воронін ці чутки спростовує.
"Я дійсно зустрічався з Женею Селезньовим – ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Це повна маячня. Я тренер московського "Динамо", я дорожу своєю репутацією і своєю роботою. Сподіваюся, що Женя з "Колосом" у всьому розберуться і він продовжить виступати за клуб", – цитує Вороніна Sport24.
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Колишній гравець збірної України попередив журналіста ТК "Футбол 1/2/3" Володимира Крамара, який і розповів про передбачувані події напередодні відрахування:
"Пану Крамару та його джерелам я раджу краще перевіряти інформацію. І звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому це світлі їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, більш обізнані, ніж у журналіста Крамара".
Сам Селезньов заявив, що не виходив п'яним на групроти брестського "Руху": "У мене все нормально, я зараз вдома з родиною. Відрахування з "Колоса"? А що говорити? Те, що пишуть – це все маячня. Довго пояснювати, що сталося".
Також колишній нападник збірної України Селезньов запропонував по голосу визначити, чи порушував він режим.
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