Чемпионат Украины под снегом: УПЛ определилась с судьбой ближайшего тура

Несмотря на сложные погодные условия, матчи 13 и 14 февраля переносить не планируют

Снегопад в Украине поставил под сомнение своевременное проведение первого в новом году тура футбольного чемпионата страны, который должен возобновиться 13 февраля. Тем не менее в дирекции Премьер-лиги заявили, что все матчи пройдут по расписанию.

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"Перенос матчей? Это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что поединки могут быть сыграны при температуре до "-15", – цитирует исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого Meta-ratings.com.ua

Уборка стадиона / Фото: Metaratings

Расписание 14-го тура УПЛ

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Суббота, 13 февраля

"Минай" – "Львов" (14:00), Ужгород

"Заря" – "Десна" (14:00), Запорожье

"Колос" – "Шахтер" (17:00), Ковалевка

"Динамо" – "Олимпик" (17:00), Киев

Воскресенье, 14 февраля

"Мариуполь" – "Александрия" (14:00), Запорожье

"Днепр-1" – "Ингулец" (17:00), Днепр

"Рух" – "Ворскла" (17:00), Львов

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Напомним, после первого круга в чемпионате Украины лидирует "Динамо", опережая на одно очко "Шахтер".

Смотрите, как играет лидер чемпионата Украины

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