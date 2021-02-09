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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Чемпионат Украины под снегом: УПЛ определилась с судьбой ближайшего тура

9 февраля, 15:10

Олег Люлька Олег Люлька

Несмотря на сложные погодные условия, матчи 13 и 14 февраля переносить не планируют

Снегопад в Украине поставил под сомнение своевременное проведение первого в новом году тура футбольного чемпионата страны, который должен возобновиться 13 февраля. Тем не менее в дирекции Премьер-лиги заявили, что все матчи пройдут по расписанию.

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"Перенос матчей? Это слухи. На данный момент у нас все по плану, учитывая рекомендации УЕФА, что поединки могут быть сыграны при температуре до "-15", – цитирует исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого Meta-ratings.com.ua

Уборка стадиона

Уборка стадиона / Фото: Metaratings

Расписание 14-го тура УПЛ

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Суббота, 13 февраля

"Минай" – "Львов" (14:00), Ужгород
"Заря" – "Десна" (14:00), Запорожье
"Колос" – "Шахтер" (17:00), Ковалевка
"Динамо" – "Олимпик" (17:00), Киев

Воскресенье, 14 февраля

"Мариуполь" – "Александрия" (14:00), Запорожье
"Днепр-1" – "Ингулец" (17:00), Днепр
"Рух" – "Ворскла" (17:00), Львов

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Напомним, после первого круга в чемпионате Украины лидирует "Динамо", опережая на одно очко "Шахтер".

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как играет лидер чемпионата Украины

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футбол снегопад чемпионат Украины УПЛ
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