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Лідер "Динамо" пів години відкопував свою машину із замету

10 лютого, 08:18

Олег Люлька Олег Люлька

Українська погода додала ще одне тренування уругвайському півзахиснику киян Карлосу де Пені

"Принади" снігопаду в Києві відчув на собі й лідер "Динамо" – уругвайський півзахисник Карлос де Пена. Легіонер показав у себе в Instagram фото своєї машини, припаркованої під багатоповерхівкою. Авто завалило "білими мухами".

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"Пів години довелося відкопувати машину лопатою із замету", – розповів про своє додаткове тренування Карлос де Пена.

Карлос де Пена і його родина

Карлос де Пена і його родина / Фото: Instagram

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Раніше ми писали, що з лопатою біля свого дому під Києвом попрацював Тарас Степаненко. Півзахисник "Шахтаря" розчистив прибудинкову територію. Теща оцінила!

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Нагадаємо, вже найближчими вихідними відбудеться перший у цьому році тур чемпіонату України з футболу. Незважаючи на негоду і морози, переносити його в УПЛ не збираються.

"Динамо" 13 лютого зіграє у Києві на стадіоні Лобановського з "Олімпіком", а "Шахтар" того самого дня зустрінеться з "Колосом" у Ковалівці.

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сніг машина чемпіонат України Динамо Київ Карлос де Пена

Джерело: Сегодня|Спорт

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