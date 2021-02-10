Лідер "Динамо" пів години відкопував свою машину із замету

"Принади" снігопаду в Києві відчув на собі й лідер "Динамо" – уругвайський півзахисник Карлос де Пена. Легіонер показав у себе в Instagram фото своєї машини, припаркованої під багатоповерхівкою. Авто завалило "білими мухами".
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"Пів години довелося відкопувати машину лопатою із замету", – розповів про своє додаткове тренування Карлос де Пена.
Раніше ми писали, що з лопатою біля свого дому під Києвом попрацював Тарас Степаненко. Півзахисник "Шахтаря" розчистив прибудинкову територію. Теща оцінила!
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Нагадаємо, вже найближчими вихідними відбудеться перший у цьому році тур чемпіонату України з футболу. Незважаючи на негоду і морози, переносити його в УПЛ не збираються.
"Динамо" 13 лютого зіграє у Києві на стадіоні Лобановського з "Олімпіком", а "Шахтар" того самого дня зустрінеться з "Колосом" у Ковалівці.
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