Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины

Сегодня после зимней паузы возобновляется чемпионат Украины. "Спорт.Сегодня" составил символическую сборную из самых дорогих игроков Премьер-лиги согласно их позиции на поле и цен на популярном портале Transfermarkt. Мы выбрали популярную нынче схему 4-3-3.
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В сборную самых дорогих игроков чемпионата Украины вошли восемь игроков "Шахтера" и еще три представителя "Динамо". К слову, киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком в чемпионате и среди украинцев в целом – это Виктор Цыганков. Общая стоимость такой "команды мечты" составляет 126 миллионов евро.
- Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")
- Защитники: Додо ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Сергей Кривцов ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо")
- Полузащитники: Тарас Степаненко ("Шахтер"), Маркос Антонио ("Шахтер"), Алан Патрик ("Шахтер"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтер")
- Нападающий: Владислав Супряга ("Динамо")
А вот сборная чемпионата Украины без представителей наших грандов дешевле почти в 10 раз. Самыми дорогими игроками в этой команде является Дмитрий Иванисеня из "Зари" и Ефим Конопля из "Десны" – оба оцениваются в 2 млн евро.
- Вратарь: Никита Шевченко ("Заря")
- Защитники: Ефим Конопля ("Десна"), Джоэль Абу Хана ("Заря"), Владислав Бабогло ("Александрия"), Андрей Цыганикс ("Заря")
- Полузащитники: Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Оливер Тилль ("Ворскла"), Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"), Георгий Цитаишвили ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Александрия")
- Нападающий: Даниил Сикан ("Мариуполь")
Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Суперкубке Украины:
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