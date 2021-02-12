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У Селезнева, из которого делают "конченого алкоголика", больше нет клуба

12 февраля, 11:35

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский футболист пропал из заявки "Колоса" на сезон

Нападающего Евгения Селезнева больше нет в заявке "Колоса" на сезон украинской Премьер-лиги-2020/21. На личной странице игрока на официальном сайте УПЛ он указан без клуба. Хотя ранее сообщалось, что Евгений провел встречу с президентом клуба Андреем Засухой и пока Селезнев не разорвал контракт с "Колосом".

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Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ранее сообщалось, что Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима на зимней сборе в Турции. Якобы накануне товарищеского матча с брестским "Рухом" он встречался с друзьями и выпивал. А в компании был и бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. А на следующий день был не в состоянии выйти на поле.

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Кстати, ранее мы писали, что Селезнев тренируется с юношеской командой "Колоса" вопреки запрету. Евгений должен был готовиться индивидуально, пока клуб разбирался в скандале с неподтвержденной пьянкой.

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард рассказал свою версию произошедшего. И отметил, что из него "делают конченого алкоголика".

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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