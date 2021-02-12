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У Селезньова, з якого роблять " безнадійного алкоголіка", більше немає клубу

12 лютого, 11:35

Олена Павлова Олена Павлова

Український футболіст зник із заявки "Колоса" на сезон

Нападника Євгена Селезньова більше немає в заявці "Колоса" на сезон української Прем'єр-ліги-2020/21. На особистій сторінці гравця на офіційному сайті УПЛ він вказаний без клубу. Хоча раніше повідомлялося, що Євген провів зустріч з президентом клубу Андрієм Засухою і поки Селезньов не розірвав контракт з "Колосом".

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Євген Селезньов

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Раніше повідомлялося, що Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму на зимовому зборі в Туреччині. Нібито напередодні товариського матчу з брестським "Рухом" він зустрічався з друзями і випивав. А в компанії був і колишній нападник збірної України Андрій Воронін. А наступного дня був не в змозі вийти на поле.

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До речі, раніше ми писали, що Селезньов тренується з юнацькою командою "Колоса" всупереч забороні. Євген мав готуватися індивідуально, поки клуб розбирався в скандалі з непідтвердженою п'янкою.

Зазначимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колоса"і спростував історію з п'янкою. Форвард розповів свою версію події. І зазначив, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".

Селезньов про відрахування з "Колоса" Відео: Канал Футбол

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