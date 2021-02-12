У Селезньова, з якого роблять " безнадійного алкоголіка", більше немає клубу

Нападника Євгена Селезньова більше немає в заявці "Колоса" на сезон української Прем'єр-ліги-2020/21. На особистій сторінці гравця на офіційному сайті УПЛ він вказаний без клубу. Хоча раніше повідомлялося, що Євген провів зустріч з президентом клубу Андрієм Засухою і поки Селезньов не розірвав контракт з "Колосом".
Раніше повідомлялося, що Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режиму на зимовому зборі в Туреччині. Нібито напередодні товариського матчу з брестським "Рухом" він зустрічався з друзями і випивав. А в компанії був і колишній нападник збірної України Андрій Воронін. А наступного дня був не в змозі вийти на поле.
Читайте також: Селезньов хотів до Мілевського, але "Минай" відмовив опальному форварду
До речі, раніше ми писали, що Селезньов тренується з юнацькою командою "Колоса" всупереч забороні. Євген мав готуватися індивідуально, поки клуб розбирався в скандалі з непідтвердженою п'янкою.
Зазначимо, що Селезньов "висповідався" після відрахування з "Колоса"і спростував історію з п'янкою. Форвард розповів свою версію події. І зазначив, що з нього "роблять безнадійного алкоголіка".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк